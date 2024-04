Decir que William Levy y Elizabeth Gutiérrez son una de las parejas más populares de la televisión no es ninguna sorpresa, pues desde su aparición en el reality “Protagonistas de novela” hasta su separación, incluso con la noticia de su reconciliación, los artistas han sabido cómo destacar y cumplir su rol como padres.

Como se recuerda, en casi dos décadas de noviazgo, las figuras norteamericanas se han convertido en padres de Christopher y Kailey, los cuales con el paso de los años deberán decidir si seguir los pasos de sus padres o construir su camino.

Una de estas, la pequeña Kailey Levy, quien parece haber decidido su futuro y está en seguir los pasos de sus padres en las telenovelas, pues su debut ya tiene fecha, tal como lo reveló su madre en una reciente entrevista.

William Levy será clave en el debut de su hija Kailey en las telenovelas (Foto: kaileylevy19 / Instagram)

EL DEBUT DE KAILEY LEVY EN LAS TELENOVELAS

La encargada de confirmar el debut de la joven en la pantalla chica fue su propia madre, la también actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, quien aseguró que sus padres decidieron apoyar su decisión.

“Mi hija (Kailey) va a hacer, próximamente, una serie con William en España. Ella quiere, la apoyamos”, inició.

Para la modelo, el que tanto ella como William Levy tengan experiencia como actores y delante de las cámaras es una ventaja para cuidar a la pequeña actriz de posibles riesgos en un mundo tan competitivo.

“Es un mundo complejo, pero si tienes el visto bueno, va. Como nosotros que la vamos a apoyar y que ya hemos pasado por todo; creo que es muy diferente”, añadió.

Con casi 20 años de experiencia frente a las cámaras, son pocas las cosas que Elizabeth Gutiérrez no ha visto o no ha vivido en el ambiente de las actrices, por lo que se animó a recomendarle a su pequeña que “no tome las cosas personales”.

La actriz compartió una foto con William Levy y sus hijos Christopher y Kailey (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

¿CHRISTOPHER LEVY SERÁ ACTOR?

Desde su primera aparición del brazo de sus padres, Christopher ha llamado la atención por su gran parecido por su padre, William Levy, lo cual lo coloca, para mucha gente, en el camino para convertirse en un protagonista de telenovela en el futuro. Sin embargo, y pese a la expectativa que ha despertado el joven, este solo quiere jugar beisbol.

“Mi hija sí (quiere ser actriz); mi hijo no quiere nada qué ver con la actuación. Él quiere jugar beisbol. (Christopher) hizo una película y, la verdad, es que lo hizo superbién, quedé impresionada, tiene talento, pero no le gusta, me dice ‘ni lo pienses, mami’”, explicó entre risas la actriz en el programa de Univision.

Por el momento, el nombre de la producción se mantiene en reserva, pero solo el anuncio ya ha emocionado a las fans de Elizabeth Gutiérrez y William Levy.