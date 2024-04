La legendaria “El Planeta de los Simios”, película de ciencia ficción estrenada en 1968, atrapó la atención del público de esa época gracias a su innovadora trama y efectos especiales revolucionarios. Aunque hoy día estamos acostumbrados al CGI de las producciones de Marvel, en su momento, este filme fue un verdadero pionero. Sin embargo, detrás de la brillantez en la pantalla, se escondían desafíos significativos. Los recursos limitados obligaron a los actores a enfrentarse a procesos tediosos, llegando incluso a que uno de ellos tuviera que recurrir al Valium. ¿Qué situaciones llevaron a estas medidas extremas y quién fue la afectada? Aquí te lo desvelamos.

La película está basada en la novela homónima de Pierre Boulle, y es recordada por su impacto en la cultura pop y la ciencia ficción. Pero detrás de la pantalla, se escondían desafíos que los espectadores no veían.

Kim Hunter, la actriz que interpretó a Zira. Su personaje, la chimpancé psicóloga y veterinaria de humanos que ayudaba al astronauta varado en el futuro (interpretado por Charlton Heston), se convirtió en un icono de la franquicia. Sin embargo, para ella, esta experiencia fue más que desafiante.

Aunque la intérprete tenía una larga carrera que incluía papeles notables como Stella Kowalski en “Un tranvía llamado deseo” junto a Marlon Brando, nada la preparó para la pesadilla que sería “El planeta de los simios”.

KIM HUNTER NECESITÓ TOMAR VALIUM PARA ACTUAR EN “EL PLANETA DE LOS SIMIOS”

La tortura de Kim en ese set estaba relacionada con el extenuante trabajo en el departamento de maquillaje y peinado. ¿Te imaginas tener que lidiar con horas interminables de maquillaje y prótesis? ¡Es como un spa extremo pero sin la parte relajante! Kim lo contó todo a la Academia de Televisión, y déjame decirte que su historia es una montaña rusa de emociones.

Al principio, cuando le preguntó a su agente sobre cómo recrearían su personaje en pantalla, le prometieron algo sencillo: “Solo pondrán pedazos de pelo por ahí”. ¡Qué inocente era Kim! No tenía idea de la maratón de maquillaje que le esperaba.

Imagina pasar cinco horas sentada en una silla mientras te colocan piezas de prótesis y maquillaje, ¡cinco horas! Ni siquiera puedo mantener una mascarilla facial durante 20 minutos sin sentirme atrapada. Aunque el legendario John Chambers, quien diseñó las prótesis, estuvo seis meses preparando todo este circo, no pudo reducirse el tiempo.

Para empeorar las cosas, imagina tener que aprender a hablar a través de esas prótesis y luego grabar durante horas bajo el calor de los focos. ¿Cómo no iba a sentirse claustrofóbica con tanto pegamento y prótesis encima? No culpo a Kim por recurrir al Valium–tal como detalló en un artículo de The Herald Scotland–para sobrevivir a esta pesadilla. Yo también necesito un poco de eso solo por escuchar la historia.

INCLUSO OCASIONARON PROBLEMAS EN LA PIEL

No eran solo los largos horarios los que convertían la experiencia de filmar “El planeta de los simios” en una verdadera odisea. Llevar todo ese pegamento y durante tanto tiempo era una tortura por sí misma. Por ejemplo, para evitar que el ‘disfraz’ se viera afectado, los actores tenían que utilizar boquillas largas y solo podían ingerir líquidos a través de una pajita, según un reporte de Express.

Fue tan difícil que Kim Hunter pidió al equipo de producción que los actores que interpretaban a los simios no tuvieran que llevar las prótesis más de cuatro días seguidos.