Durante su destacado panel en la Anime Expo el pasado sábado, Crunchyroll emocionó a los fanáticos al anunciar que transmitirá la tan esperada segunda temporada del anime basado en las novelas ligeras “The Apothecary Diaries” de Natsu Hyuga y Touko Shino. Esta transmisión abarcará América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y la Comunidad de Estados Independientes.

La noticia fue revelada junto con un video especial de audio dramático que presentó un visual exclusivo del festival de Tanabata, añadiendo un toque festivo a la emocionante revelación. La segunda temporada está programada para debutar en 2025, lo cual ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie.

La primera temporada de “The Apothecary Diaries” hizo su debut en octubre del año pasado, comenzando con un lanzamiento inicial de tres episodios que capturaron la atención de la audiencia desde el principio. Emitida a lo largo de dos cours, Crunchyroll ha estado transmitiendo el anime simultáneamente con su emisión en Japón, además de ofrecer una versión doblada al inglés para alcanzar una audiencia aún más amplia.

Dirigida por Norihiro Naganuma, conocido por su trabajo en la primera temporada de “The Ancient Magus’ Bride”, la dirección estuvo a cargo de TOHO animation y OLM. Naganuma también supervisó los guiones junto a Akinori Fudesaka, quien desempeñó el papel de asistente de dirección. Los personajes fueron diseñados por Yukiko Nakatani, reconocida por su trabajo en series como “Go! Princess Precure” y “Tropical-Rouge! Precure”. Shoji Hata, como director de sonido, contribuyó a la atmósfera única del anime.

En cuanto a la música, la primera temporada contó con composiciones de renombrados artistas como Satoru Kousaki, conocido por su trabajo en “Vivy -Fluorite Eye’s Song-”, Kevin Penkin, reconocido por “Made in Abyss”, y Arisa Okehazama, quien también dejó su marca en “ONIMAI: I’m Now Your Sister!”. Esta colaboración musical ayudó a establecer el tono y la emocionalidad que caracterizan a “The Apothecary Diaries”.

Kusuriya no Hitorigoto - temporada 2 póster promocional (Foto: Crunchyroll)

La historia original de Hyuga capturó la imaginación de los lectores desde su serialización en el sitio web “Shosetsuka ni Naro” en octubre de 2011, antes de ser publicada por Shufunotomo en formato impreso a partir de agosto de 2014, con ilustraciones de Shino. La adaptación al manga, a cargo de Nekokurage y serializada en la revista Monthly Big Gangan de Square Enix desde mayo de 2017, también ha sido bien recibida, con Square Enix Manga & Books lanzando una versión en inglés del manga. Además, la compañía tiene planes para publicar las novelas ligeras a partir de mayo de 2024.

Con estos emocionantes desarrollos y la anticipación creciente por la segunda temporada, “The Apothecary Diaries” continúa ganando adeptos tanto en Japón como a nivel internacional, prometiendo seguir cautivando con su intrigante mezcla de drama histórico y misterio. Los fanáticos esperan con ansias el próximo capítulo de esta fascinante historia.