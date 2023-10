“La caída de la Casa Usher” (“The Fall of the House of Usher” en su idioma original) es una miniserie de Netflix creada por Mike Flanagan y que se basa en el cuento del mismo nombre y en otras obras de Edgar Allan Poe. Una de ellas es “El gato negro” de 1843 que se adapta en el cuarto episodio del drama de terror.

Aunque los protagonistas de la ficción que está disponible desde el 12 de octubre de 2023 mueren de formas trágicas y atroces, los espectadores quedaron impactados con el cuarto capítulo debido a que incluye la muerte de un animal.

De hecho, un fan le preguntó a Mike Flanagan a través de la red social X/Twitter,: “qué le habían hecho los gatos” para merecer algo así. Algo que el director y productor estadounidense no dudó en responder.

Rahul Kohli vuelve a trabajar con Mike Flanagan en “La caída de la casa Usher”, donde interpreta a Napoleon "Leo" Usher (Foto: Netflix)

LO QUE SUCEDIÓ CON EL GATO PLUTO EN “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”

“De acuerdo, vamos a ver... ‘El Gato Negro’ fue escrito por Edgar Allan Poe. En su versión, un gato es asesinado”, escribió. “En MI versión, el gato es... (spoilers)... en mi versión, se destapa que el asesinato del gato es una alucinación. En mi versión, el gato está vivo y bien, así qué ¿quién odia a los gatos?”.

Ante esta revelación otra seguidora del creador de “La caída de la Casa Usher” preguntó: “Espera. ¿Cuándo se ha revelado que era una alucinación? Sabía que el gato diabólico era una alucinación, pero ¿Pluto no ha muerto?”

“Por eso le hemos dado tanta importancia al hecho de que Pluto llevara puesto el collar de Gucci y el nuevo gato no. Observa al minino en el último plano del episodio, cuál lleva el collar... y la bañera vacía, lo que significa que TODA la violencia animal era imaginada”, explicó el showrunner.

Pluto apareció al final del cuarto episodio de la miniserie "La caída de la Casa Usher" (Foto: Netflix)

“EL GATO NEGRO” DE EDGAR ALLAN POE Y EL DE “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”

En la historia de 1843, un hombre en espera de ejecución describe cómo es un amante de los animales que se volvió alcohólico y comenzó a maltratar a sus mascotas, incluido un gato llamado Pluto. Cuando este último muere, el hombre se siente culpable y decide adoptar un gato similar.

Sin embargo, la culpa se transforma en odio e intenta matarlo con un hacha. Su esposa trata de detenerlo, pero es asesinada. Gracias a los aullidos del gato, la policía llega hasta el cadáver.

Mientras que en la serie de Netflix, Leo Usher, un mujeriego que vive con su dulce novio y su gato Pluto, a quien mata accidentalmente debido a su consumo excesivo de drogas por las muertes de sus hermanos. Tras adoptar un gato idéntico para ocultar su error, empieza a perder la razón y persigue al animal, lo que provoca su propia muerte.