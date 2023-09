“La canción de los bandidos” (“Song of the Bandits” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix ambientada en la década de 1920, durante el turbulento período de ocupación japonesa, y que sigue a unos aguerridos bandidos que lo arriesgan todo para proteger su preciada patria y a sus seres queridos.

El rodaje del drama de acción dirigido por Hwang Jun-hyeok y escrito por Han Jeong-hoon finalizó el 2 de febrero de 2023. La nueva serie se estrenará el 22 de septiembre de 2023 en la popular plataforma de streaming.

Kim Nam-gil, Seohyun, Yoo Jae-myung, Lee Hyun-wook y Lee Ho-jung encabezan el elenco de “La canción de los bandido”, conformado por Kim Seol-jin, Lee Jae-gyun, Kim Do-yoon, Cha Yeop y Cha Chung-hwa. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CANCIÓN DE LOS BANDIDOS”?

1. Kim Nam-gil como Lee Yoon

Kim Nam-gil, actor, productor de cine y cantante surcoreano que apareció en series como “My Lovely Sam Soon”, “Queen Seondeok”, “Personal Taste”, “Bad Guy”, “Live Up to Your Name”, “One the Woman”, y “Through the Darkness”, da vida a Lee Yoon, un exsoldado japonés que partió hacia Gando, dejando todo atrás y se convirtió en un ladrón que protege la tierra y a la gente.

Kim Nam-gil como Lee Yoon en la serie surcoreana "La canción de los bandidos" (Foto: Netflix)

2. Seohyun como Nam Hee-shin

Seohyun, que participó en las series “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”, “Weightlifting Fairy Kim Bok-joo”, “Ruby Ruby Love”, “Bad Thief, Good Thief”, “Time”, “Private Life”, “Jinx’s Lover” y “Curtain Call”, interpreta a Nam Hee-shin, “una activista independentista disfrazada de jefa de la Oficina de Ferrocarriles del Gobierno General Japonés de Corea que ha ocultado su verdadera identidad”.

Seohyun como Nam Hee-shin en la serie surcoreana "La canción de los bandidos" (Foto: Netflix)

3. Yoo Jae-myung como Choi Chung-soo

Yoo Jae-myung, que fue parte de “Lights and Shadows”, “The King 2 Hearts”, “Quiz of God Season 3″, “The Blade and Petal”, “House of Bluebird”, “My Horrible Boss”, “Hwarang: The Poet Warrior Youth”, “Prison Playbook”, “Vincenzo”, “Insider” y “The Sound of Magic”, asume el rol de Choi Chung-soo, un terrateniente de una aldea coreana ubicada en Gando que es un activista independentista.

Yoo Jae-myung como Choi Chung-soo en la serie surcoreana “La canción de los bandidos” (Foto: Netflix)

4. Lee Hyun-wook como Lee Kwang-il

Lee Hyun-wook, que apareció en series como “Three Days”, “Mrs. Cop 2″, “Pegasus Market”, “The Good Detective”, “She Would Never Know” y “Deseos VIP”, es el encargado de interpretar a Lee Kwang-il, “un mayor del 37.º Regimiento de Infantería de la 19.ª División del Imperio Imperial Japonés que se enreda con Lee Yoon en una relación terrible”.

Lee Hyun-wook como Lee Kwang-il en la serie surcoreana “La canción de los bandidos” (Foto: Netflix)

5. Lee Ho-jung como Eon Nyeon

Lee Ho-jung, actriz y modelo surcoreana que fue parte de " Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”, “Let Me Introduce Her”, “Flower Ever After”, “Nevertheless”, “Jinx’s Lover” y “Moving”, da vida a Eon Nyeon, una pistolera que va a Gando después de recibir el encargo de matar a Lee Yoon.

Lee Ho-jung como Eon Nyeon en la serie surcoreana "La canción de los bandidos" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de “La canción de los bandidos”: