‘La chica más afortunada del mundo’ (The Luckiest Girl in the World) es la nueva película que protagoniza Mila Kunis (actriz ucraniana nacionalizada estadounidense), conocida por participar en That 70′s Show, The Book of Eli, Black Swan, Friends with Benefits, Ted, Oz: The Great and Powerful y en Bad Moms.

El largometraje cuenta la historia de una joven reportera que cree tener la vida perfecta, pero todo cambia de un momento a otro después de su participación en un documental sobre una situación que se presenta en su excolegio.

La cinta es una adaptación para streaming y también pantalla grande, ya que se estrenó en algunos cines en Estados Unidos de la obra de Jessica Knoll del mismo nombre y que está inspirada en una situación que vivió de adolescente.

El guion de la película ha sido realizado por la autora del libro, de esta forma se espera que la adaptación pueda mostrar cuente con los momentos que los fanáticos de la historia desean ver en el largometraje.

A continuación, te indicamos la fecha de estreno de ‘La chica más afortunada del mundo’, te contamos más sobre la película, también te compartimos la ficha técnica de la cinta y te damos a conocer la plataforma de streaming que va a contar con el largometraje.





¿De qué trata ‘La chica más afortunada del mundo’?

La película es una historia que mezcla el drama, suspenso y misterio. La cinta trata sobre Ani Fanelli (Mila Kunis), una reportera que disfruta de una vida fabulosa (tiene un prometido adinerado y usa ropa de diseñador); sin embargo, luego de participar en un documental su vida deja de ser la misma.

Y es que esa invitación hacen que los pasados de su adolescencia y que ella desea olvidar regresen a su mente, ocasionando que su vida tan perfecta deje de serlo. El largometraje está basado en libro escrito por Jessica Knoll en el 2015 y que de acuerdo a la autora parte de la historia está inspirada en su vida.





¿Cuándo se estrena ‘La chica más afortunada del mundo’?

La cinta cuyo nombre en inglés es The Luckiest Girl in the World llega a una plataforma de streaming muy popular el 7 de octubre del 2022 y cuenta con la actuación de Mila Kunis en el papel principal.





¿En qué plataforma de streaming puedes ver ‘La chica más afortunada del mundo’?

The Luckiest Girl in the World es una película que está basada en el libro del mismo nombre de Jessica Knoll que publicó en el 2015 y se va a poder ver desde el 7 de octubre en Netflix. La plataforma tiene un costo de 24,90 soles (básico), 34,90 soles (estándar) y 44,90 soles (premium).





Ficha técnica de ‘La chica más afortunada del mundo’

Título: The Luckiest Girl in the World

Fecha de estreno: 7 de octubre

Plataforma disponible: Netflix

Directora: Mike Barker

Guion: Jessica Knoll

Reparto de ‘La chica más afortunada del mundo’

Mila Kunis (Ani adulta)

Finn Wittrock (Luke)

Connie Britton (Dinah)

Chiara Aurelia (Ani joven)





Tráiler de ‘La chica más afortunada del mundo’