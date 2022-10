Rupert Grint es un actor británico muy conocido a nivel mundial por interpretar a Ron Weasley, el mejor amigo de Harry Potter en la adaptación cinematográfica de la saga del niño mago creada por J. K. Rowling.

Luego del estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 en 2011 (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2), el actor siguió trabajando en el mundo de la actuación para así demostrar el talento que posee.

De hecho, comenzó a trabajar en producciones realizadas por las plataformas de streaming más populares, por lo que muchas de las producciones donde actúa se encuentran en ese formato.

En ese contexto, a continuación, te indicamos cuáles son las cintas que cuentan con la participación del actor y las plataformas (Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, entre otras) que tienen al largometraje para que puedas verlo.





Servant

Es una serie de terror que se transmite de Apple tv y que trata sobre una pareja (Dorothy y Sean Turner) que vive en Filadelfia, pero tienen problemas porque su hijo ha fallecido. Posteriormente, por consejo de su terapista deciden utilizar un muñeco que luce como un recién nacido para así poder superar el dolor.

Por ello, contratan a una niñera llamada Leanne que se lleva muy bien con Dorothy, pero a Sean y al hermano de su esposa (Julian) no porque la joven tiene un comportamiento muy extraño.





Sick Note: Baja por enfermedad

Un joven llamado Daniel Glass es diagnosticado por error con cáncer terminal de esófago, la situación hace que todas las personas que conocen lo empiecen a tratar mejor. Por ello, cuando descubre la verdad decide no contarla.

La serie tiene 2 temporadas y está disponible en Netflix, y cuenta con la participación de Lindsay Lohan que interpreta a Katerina West, un personaje secundario de la producción que es de origen británico.





Los Lunáticos (Moonwalkers)

La cinta cuenta la historia de un agente de la CIA que intenta encontrar a Kubrick, quien grabó la llegada del hombre a la luna en un estudio. La historia está ambientada en Londres en los años sesenta. El largometraje está disponible por medio de la función de alquiler de Apple Tv y Claro Tv.





Próximamente





El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities)

Es una serie creada por Guillermo del Toro, reconocido director mexicano, que a través de sus diferentes capítulos presenta distintas historias de terror. En total son ocho episodios que de acuerdo al creador son muy siniestros y prometen asustarte de principio a fin, algunas de las historias han sido escritas por él.

Asimismo, se sabe que el director no va a dirigir ningún capítulo y los encargados serán Andrew Lincoln, Ben Barnes, Catherine Hardwicke, Ana Lily Amirpour, Guillermo Navarro, entre otros.

Rupert Grint aparece en uno de los capítulos (Dreams In The Witch House). La producción se estrena el 25 de octubre en Netflix y cada episodio será lanzado en una fecha diferente, hasta el momento no se sabe el día que estará disponible el capítulo con el actor británico.





TE PUEDE INTERESAR