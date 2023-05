Como siempre, los live-actions de Disney generan grandes expectativas en el público. “La sirenita” ha abierto la conversación desde que se anunció el reparto, sobre todo a Halle Bailey como Ariel. Sin embargo, parece que ese ha sido uno de los elementos más resaltantes de la película y es en lo único que puede coincidir la crítica.

La adaptación de la cinta animada tuvo su avant-première el 8 de mayo, pero no llegará a cines de Latinoamérica hasta el 25 de mayo y un día después a Estados Unidos.

Tal como en la versión original, se cuenta la historia de Ariel, la joven sirena que sueña con explorar el mundo de los humanos y se enamora del príncipe Eric después de salvarlo de un naufragio.

Sin embargo, “La sirenita” ha sido el foco de muchas críticas incluso antes de que se estrenara. Por ello, hemos recolectado la opinión de diversos medios de comunicación y plataformas para que evalúen si vale la pena gastar su dinero para verlo en salas de cine o no.

LA CALIFICACIÓN DE “LA SIRENITA”

En las plataformas de calificación de películas, el live-action de “La sirenita” ha tenido un puntaje relativamente bueno.

Halle Bailey junto a Jonah Hauer-King en "La sirenita" (Foto: Walt Disney Pictures)

En el caso de Rotten Tomatoes, obtuvo un 77% en aprobación de la audiencia y un 70% en el Tomatometer de la crítica.

“Con Halle Bailey causando un gran revuelo en el papel principal, el live-action de ‘La Sirenita’ de Disney se encuentra entre las reinvenciones más entretenidas del estudio”, se lee en el consenso general de la plataforma.

Mientras tanto, en IMDb, ha recibido una puntuación de 4.2 estrellas, situándose por encima de “Peter Pan & Wendy”, pero debajo de estrenos que han sido duramente criticados como “Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El inicio”. Sin embargo, dado su reciente estreno, las calificaciones pueden cambiar conforme más personas la vean.

LA CRÍTICA SOBRE EL LIVE-ACTION DE “LA SIRENITA”

Caryn James de BBC: “El elenco diverso de la película ya ha señalado la unidad, y lo ha hecho de manera mucho más elocuente. Sin embargo, La Sirenita en su mayoría evita predicar. Sigue siendo lo que siempre fue: un cuento de hadas encantador y escapista”.

Ann Hornaday de The Washington Post: “Una película mixta que honra su material de origen con una gran producción saturada de color, sin probar nunca con precisión que alguna vez tuvo que existir”.

Ariel y Eric en la icónica escena del bote en "La sirenita" (Foto: Walt Disney Pictures)

Lex Briscuso de The Wrap: “El live-action de ‘La Sirenita’ es una nueva versión de un querido clásico que no tiene miedo de tomar un cuento de hadas y hacerlo lo más real posible, invitando a su audiencia a sumergirse en aguas desconocidas junto con sus atractivos y encantadores personajes centrales”.

Wesley Morris de The New York Times: “Apesta a obligación y nobles intenciones. Alegría, diversión, misterio, riesgo, sabor, torcedura: faltan. La película dice: “¡Lo intentamos!” Intentamos no ofender, horrorizar, desafiar, imaginar”.

Ellen E Jones de The Guardian: “(Halle) Bailey es el único triunfo absoluto de la película terminada como el mejor argumento para toda esta empresa de remake de live-action en un paquete brillante de ‘mermaidcore’. Si estas películas van a tener algún propósito más allá de ser cobros alimentados por la nostalgia, debe ser permitir que todos los niños, no solo los blancos, se vean a sí mismos como habitantes de Magic Kingdom. Pero casi todo lo demás sobre esto se desploma como un pez moribundo en la cubierta”.