El reconocido actor William Levy ha participado en distintas series y telenovelas que han tenido un gran respaldo del público a lo largo de los años. Actualmente el artista goza de mucha fama y popularidad; sin embargo, no siempre tuvo una buena estabilidad económica, pues, proviene de una familia humilde que sufrió mucho para tener un plato de comida.

William Levy es uno de los actores más cotizados en las producciones de Telemundo, esto debido a su gran atractivo físico y simpatía que siempre lo caracterizan, motivo por el cual también tiene gran cantidad de fans en todo el mundo.

Una de las últimas producciones en las que ha participado William Levy es “Café con aroma de mujer” donde trabajó junto a Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno. En este drama colombiano interpretó a Sebastián Vallejo.

William Levy es un actor reconocido en todo el mundo. (Foto: William Levy / Instagram)

Tras finalizar las grabaciones de “Café con aroma de mujer”, William Levy se embarcó en su nuevo proyecto: la telenovela “Montecristo”. Esta producción está basada en el clásico del novelista francés Alejandro Dumas, el cual ha sido adaptado a la actualidad.

CUANDO WILLIAM LEVY FUE ABANDONADO POR SU PADRE Y NO TENÍA QUE COMER

El actor William Levy nació en 1980, en Cojímar, un municipio cerca de La Habana (Cuba). Con el tiempo se volvería muy famoso y uno de los artistas con gran estabilidad económica. Esto es algo que el actor nunca hubiera imaginado durante su niñez debido a que su infancia fue muy dura junto a su familia.

Según reveló -Divinity- el padre de William Levy lo abandonó cuando aún era un niño, pero esto le sirvió para aprender a ver mejor las cosas y madurar a pesar de su corta edad.

“Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas, siempre tenía hambre (…) No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usamos carbón y bicarbonato de sodio”, señala Levy en un post publicado en su Instagram.

También recuerda que durante su niñez no había una pelota con la que se pudiera jugar por lo que tenían que ingeniárselas y usaban “calcetines para hacer una pelota de béisbol” y se jugaba sin zapatos.

Cuando era todo un adolescente -de 15 años- William Levy vería cómo su familia dejaba Cuba y migraba a los Estados Unidos, debido a la situación económica que se desarrollaba en la isla.

“Nuestra capacidad de soñar y nuestros destinos eran limitados. Sabíamos que no importaba cuánto trabajáramos o estudiáramos o cuán grandes fueran nuestros sueños, siempre tendríamos los mismos resultados. Todos estábamos destinados a vivir la misma vida pobre y miserable sin futuro”, añade”.

LOS PRIMEROS TRABAJOS DE WILLIAM LEVY EN ESTADOS UNIDOS

Uno de sus primeros trabajos como profesional fue de jugador de béisbol y gracias a su gran talento obtuvo una beca en la universidad.

Posteriormente, se lanzaría a trabajar como modelo para marcas reconocidas como Dolce & Gabanna, y su carisma lo llevó participar en reality shows y a incursionar en el mundo de la actuación.

Eso no fue todo, pues, también participaría en el videoclip de la canción “I’m Into You” de Jennifer López. No obstante, su futuro estuvo en la actuación y fue así como se dedicó por completo a participar en distintas telenovelas y series televisivas.

Actor William Levy junto a su esposa Elizabeth Gutiérrez. (Foto: William Levy / Instagram)

¿QUIÉN ES WILLIAM LEVY?

William Levy nació el 29 de agosto de 1980 en La Habana (Cuba). Tenía dos hermanos pero fueron abandonados por su padre cuando aún eran niños.

En la escuela secundaria destacó por su gran talento para el béisbol sobresaliendo por encima de sus compañeros. Luego llegaría a los Estados Unidos junto a su familia.

Tras participar en importantes producciones, Levy llegó a convertirse en un actor muy famoso.

Actualmente está casado con Elizabeth Gutiérrez a quien conoció en el 2002. En marzo de 2006 nació su primer hijo, Christopher Alexander, y en 2010 completaron su familia con Kailey Alexandra.