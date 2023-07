Desde el 4 de julio de 2023, cuando Anuel AA compartió una fotografía en compañía de una joven misteriosa, sus seguidores han estado ansiosos por descubrir quién es la nueva novia del reconocido reguetonero. Aunque no se ha confirmado oficialmente su identidad, Laury Saavedra ha afirmado ser la mujer en las imágenes, lo que ha generado un gran interés en torno a ella. A continuación, te proporcionamos información relevante para que puedas conocer más detalles sobre esta situación.

El mes de julio ha estado lleno de polémicas para Emmanuel Gazmey Santiago, nombre completo del cantante, pues ha sido acusado por parte de su exesposa, Yailin La Más Viral de haberla golpeado durante su embarazo.

Sin embargo, antes de que surgiera la polémica, el artista había colgado una publicación en la que aparecía muy cariñoso con una mujer de curvas pronunciadas. Precisamente, coincidía con el día del cumpleaños de Yailin y los usuarios de redes recordaron que había hecho algo similar para la celebración de Karol G.

Desde entonces, diversas mujeres en redes sociales se han adjudicado ser la nueva novia de Anuel. Mientras que una joven de redes sociales llamada Sharza Moriel dice ser ella, otros usuarios de redes piensan que es Laury Saavedra.

La fotografía que publicó Anuel AA el 4 de julio junto a la misteriosa mujer (Foto: Anuel AA / Instagram)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LAURY SAAVEDRA

Laury Saavedra es una joven de nacionalidad venezolana que vive en Miami, pero no se conoce mucho más acerca de ella.

Su Instagram ahora es privado, por lo que no se dejen engañar si encuentran algún perfil que utilice sus fotografías, pues se tratan de cuentas falsas.

LAS PISTAS QUE HAN DEJADO LAURY SAAVEDRA Y ANUEL AA

Algunos seguidores de Laury Saavedra, que tienen acceso a su cuenta de Instagram, notaron que la joven se encontraba en los mismos lugares que Anuel AA. Un ejemplo fue cuando colgó una historia sobrevolando San Juan de Puerto Rico en un helicóptero, actividad que también realizó el cantante en el mismo periodo de tiempo.

Cuando Anuel compartió la foto junto a Laury, el cantante no solo dejó eso en sus redes sociales, sino que también añadió otra historia llena de emoticones de caritas enamoradas y una de un diablo. Para complementar su publicación, decidió agregar una canción que se escucha en el fondo, creando aún más intriga y emoción entre sus seguidores.

“Chingando tenemo’ un pacto / Estoy adicto a ti como el pasto / Ella no me da like, ni me sigue / Pero me puso un diablo de contacto”, dice la letra del tema.