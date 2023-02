“Llaman a la puerta” es una película de terror psicológico que actualmente se encuentra disponible en los cines. El largometraje es dirigido por M. Night Shyamalan (director de cine, guionista y productor indioestadounidense).

La cinta trata sobre una familia que es secuestrada por cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) que afirman que se conocieron luego de descubrir que ellos habían tenido unas visiones respecto al fin del mundo.

La película cuenta con la participación de Dave Bautista, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn, Rupert Grint, Jonathan Groff, Ben Aldridge y Kristen Cui, aunque el actor que también interpreta a Drax el Destructor en la trilogía de Guardianes de la Galaxia es considerado uno de los protagonistas.

El largometraje no está basada en un guion creado, ya que es una adaptación de un libro de terror publicado en el 2018. A continuación, te contamos el nombre y otros datos de la publicación utilizada para realizar la cinta.





¿En qué libro está basado “Llaman a la puerta”?

La película es una adaptación de “The Cabin at the End of the World”, libro escrito por Paul Tremblay y que fue publicado en el 2018.





¿Cómo es el final en el libro inspirado para “Llaman a la puerta”?

En la publicación fallece Wen y eso ocurre cuando Andrew y Leonard está forcejeando con un arma. El resultado es devastador para todos, pero eso no evita que el personaje que en la cinta interpreta Dave Bautista indique que el fallecimiento de la pequeña significa que el apocalipsis va a finalizar porque la idea es que uno de los miembros de la familia mate a otro.

Debido a la situación, la pareja decide que ninguno de los dos van a morir y aunque ven en la televisión que caen aviones y ocurren otras catástrofes prefieren mantenerse unidos para juntos enfrentar cualquier cosa que vaya a ocurrir después.





¿Desde cuándo “Llaman a la puerta” está en cines?

La película está en los cines de diferentes países del mundo, entre ellos Perú desde el 2 de febrero del 2023. Entonces si eres amante de las cintas de terror no puedes perderte el largometraje.





¿De qué trata “Llaman a la puerta”?

La cinta es una adaptación de “La cabaña del fin del mundo”. La película cuenta la historia de una niña y sus dos papás que están disfrutando unos días en una cabaña en el campo, pero sus vacaciones son interrumpidas por la llegada de cuatro extraños que los toman como rehenes y le indican que deben matar a uno de los tres para evitar el apocalipsis, y si ellos se demoran conforme pase el tiempo uno de los cuatros va a morir y luego los habitantes del planeta.





Reparto de “Llaman a la puerta”





Jonathan Groff (Andrew)

Ben Aldridge (Eric)

Kristen Cui (Wen)

Dave Bautista (Leonard)

Nikki Amuka-Bird (Sabrina)

Rupert Grint (Redmond)

Abby Quinn (Adriane)

William Ragsdale (Papá de Eric)





Tráiler de “Llaman a la puerta”









TE PUEDE INTERESAR