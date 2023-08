La serie “Chucky” ha tomado al público por sorpresa con su aterradora trama y la continua evolución del icónico muñeco diabólico. Con su renovación para una tercera temporada anunciada en enero de 2023, los fanáticos están ansiosos por descubrir qué nuevos horrores y giros nos esperan en los próximos episodios. Aquí tienes un vistazo de lo que se sabe hasta ahora sobre la Temporada 3 de “Chucky”.

En el emocionante final de la temporada pasada, presenciamos cómo Chucky logró otro cambio de cuerpo, permitiéndole escapar una vez más de su destino aparentemente inevitable. Sin embargo, su huida no fue sin dejar una estela de víctimas en su camino.

El 17 de agosto, se lanzó el anuncio oficial de la temporada 3, en un divertido segmento en donde Chucky está dando una conferencia de prensa desde la Casa Blanca y responde las preguntas de los reporteros sobre la nueva entrega.

Anuncio de la temporada 3 de "Chucky" (Foto: Syfy y USA Network)

TRAMA DE LA TEMPORADA 3 DE “CHUCKY”

Aunque no hay una sinopsis oficial hasta el momento, el anuncio de Chucky dio algunas pistas de lo que sucederá en la siguiente temporada.

Cuando uno de los reporteros le consultó al muñeco sobre la trama de esta entrega, lo único que nos pudo adelantar fue “D.C. is gonna get chucked up”, que se traduce literalmente a “D.C. se va a quedar tirada”, pero que en realidad es un juego de palabras que da entender que Chucky estará presente en Washington.

ANUNCIO DE “CHUCKY” TEMPORADA 3

FECHA DE ESTRENO LA TEMPORADA 3 DE “CHUCKY”

La temporada 3 de “Chucky” está programada para estrenarse el 4 de octubre de 2023 a las 9:00 pm hora del este a través de SyFy y USA Network.

Mientras tanto, si quieres disfrutarla a través de una plataforma de streaming, deberás esperar hasta el día siguiente para poder verla en Peacock.

“Estoy aquí para anunciarles, imbéciles, que la temporada 3 de mi programa, Chucky, regresará el 4 de octubre. Y no descansaré hasta que todos ustedes, cabrones, la vean”, dijo en la promo.