Tom Hiddleston es una de las estrellas más famosas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Su estupenda interpretación de Loki, a lo largo de diversos proyectos de la franquicia, lo hicieron merecedor del reconocimiento del público y la crítica. No obstante, tras el final de la segunda temporada de la serie “Loki”, muchos se preguntan si el actor volverá a darle vida al Dios de las Mentiras y, en esta nota, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Vale precisar que la primera vez que el artista británico se puso en la piel de este personaje fue en el año 2011, cuando fue convocado para ser el principal antagonista de la película “Thor” de Kenneth Branagh.

En ese sentido, durante su recorrido por la franquicia, lo hemos visto en las cintas de la saga “The Avengers” y en la trilogía del superhéroe de Chris Hemsworth.

¿TOM HIDDLESTON VOLVERÁ A SER LOKI EN EL MCU?

Para tristeza de muchos fans de Marvel, Tom Hiddleston ha confirmado que el impactante desenlace de “Loki 2” marca el final de su “viaje” en el famoso estudio.

Así lo aseguró en una entrevista concedida a “The Tonight Show”: “Si no lo has visto (el final de la temporada 2), no te lo voy a estropear, pero te diré una cosa: todo cierra el círculo. Es la conclusión de la segunda temporada. También es la conclusión de las temporadas uno y dos”.

“También es la conclusión de 6 películas, 12 episodios y 14 años de mi vida. Tenía 29 años cuando me eligieron para el papel, ahora tengo 42. Ha sido todo un viaje”, manifestó.

Como podrás imaginar, si bien no está absolutamente descartado que la estrella aparezca en alguna otra producción del MCU como su mítico personaje, estas declaraciones suponen su gran despedida de cara al futuro cercano.

¿QUÉ OPINA TOM HIDDLESTON DEL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “LOKI”?

En otra parte de la entrevista, Tom Hiddleston también tuvo la oportunidad de referirse al final de la segunda temporada de “Loki”, enfocándose en las complejas motivaciones del protagonista.

“Sin hacer spoilers, el episodio se llama ‘Glorioso propósito’. Si recuerdas, en la primera película de ‘Los Vengadores’, Loki baja a la Tierra y mira directamente a Sam Jackson. Está Nick Fury y yo le digo: ‘Soy Loki de Asgard. Estoy cargado con un glorioso propósito’. Es arrogante y tiene derecho, está hinchado y va a apoderarse del mundo”, inició su relato.

“Al principio de la primera temporada, Mobius, interpretado por Owen Wilson, básicamente le muestra a Loki que el glorioso propósito era una falacia y le da una especie de segunda oportunidad. Y creo que lo más emocionante de la serie fue ver a Loki intentar replantearse y redescubrir ese sentido del propósito, con el que todos nos sentimos identificados”, puntualizó.