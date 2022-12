“Los Caballeros del Zodiaco” es uno de los animes más recordados de todos los tiempos, que se mantiene vigente a pesar de que han pasado más de 30 años de su final en la televisión. El éxito internacional de la creación de Masami Kurumada fue tal que en Estados Unidos hicieron una adaptación que salió mal y fue cancelada casi de inmediato.

“Saint Seiya” ha marcado a varias generaciones de televidentes y no ha perdido popularidad a pesar del tiempo que ha transcurrido. Por ello, la empresa productora Renaissance-Atlantic, aliada de Toei Animation, preparó una versión para el público norteamericano.

Esta arriesgada propuesta salió peor de lo que imaginaron, a tal punto de que no se llegó a emitir y ahora se conoce por ser compartidas por usuarios como Ray Mona, quien compartió las imágenes de “Guardians of the Cosmos”.

Ese era el nombre que recibió el programa en 1993 y que no fue comercializado por muchas razones, en especial por la animación y los cambios que se le hicieron a los personajes, muchos de estos habrían sido criticados por el mangaka Kurumada.

El logo del programa "Guardians of the Cosmos" (Foto: Renaissance-Atlantic)

¿CÓMO FUE LA VERSIÓN ESTADOUNIDENSE DE “LOS CABALLEROS DEL ZODIACO”?

Un desastre, es esa la opinión generalizada de la animación de “Los Caballeros del Zodiaco” en Estados Unidos, una versión que ni siquiera salió al aire en 1993 por el inminente fracaso que se les venía encima.

La serie, llamada “Guardians of the Cosmos”, hizo muchos cambios en los personajes de “Saint Seiya”, a tal punto de que le quitaron todos los rasgos femeninos al personaje de Andrómeda, lo que habría generado el malestar del creador del manga, Masami Kurumada.

De igual manera, los demás personajes no tenían rasgos asiáticos, sino que se parecían más al estilo estadounidense. Lo único rescatable era el opening, pero tampoco era mejor que el “Pegasus Fantasy”.

Esta versión también se saltaba varias partes de la historia y empezaba desde la saga del santuario. El resultado no agradó y la producción terminó por quedar relegada y nunca apareció hasta ahora, que se han compartido algunas imágenes de la adaptación estadounidense.