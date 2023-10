El documental “Juicio al diablo” (“The Devil on Trial”) es una impactante producción de Netflix que investiga el juicio de Arne Cheyenne Johnson, también conocido como el caso “Devil Made Me Do It” (”El diablo me obligó a hacerlo”). Este inspiró los hechos de la película “El conjuro 3″, por lo que es de las historias judiciales más famosas en Estados Unidos. ¿Quieres saber más al respecto? Presta atención a esta nota.

Debes tener en cuenta que este caso ganó gran notoriedad luego de que Arne Cheyenne Johnson buscara probar su inocencia en un asesinato, alegando ser víctima de una supuesta posesión demoníaca.

Y, si bien fue condenado por homicidio en primer grado por la muerte de su casero, los misterios alrededor del juicio siguen atrayendo el interés de los fans de los eventos paranormales.

EL CASO JUDICIAL DE ARNE CHEYENNE JOHNSON

Según los archivos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, el 16 de febrero de 1981, la comunidad de Brookline, Connecticut, quedó consternada por la terrible muerte de Alan Bono. El hombre de 40 años fue apuñalado más de 20 veces y todo apuntaba a que el único responsable era un joven de 19 años: Arne Cheyenne Johnson.

Previamente, en mayo de 1980, Johnson se había mudado a casa de su novia Debbie. Allí, a partir de junio de ese año, su cuñado David Glatze (de 8 años) afirmaba que estaba siendo atormentado por un demonio.

En este contexto, la familia Glatze solicitó la ayuda de la Iglesia católica y de los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes llevaron a cabo “cuatro ritos menores de exorcismo” para liberar a los 42 demonios que aparentemente se encontraban en el interior de David.

Tal como se documenta en el libro “The Devil in Connecticut” de Gerald Brittle, uno de estos demonios habría huido del cuerpo del pequeño para instalarse dentro de Johnson. Así, poco después, el joven mató a su casero Alan Bono.

¿QUÉ DIJO LA DEFENSA DE ARNE CHEYENNE JOHNSON?

El juicio por este asesinato se realizó en el Tribunal Superior de Connecticut en Danbury e inició el 28 de octubre de 1981.

Martin Minnella, abogado defensor de Johnson, intentó presentar una declaración de no culpabilidad basada en la posesión por demonios, pero el juez Robert Callahan rechazó la táctica.

De acuerdo con el magistrado, tales afirmaciones no podían demostrarse científica u objetivamente con pruebas. Por ello, al jurado no se le permitió considerar la posesión demoníaca como una explicación viable para el asesinato. Frente a esto, la defensa simplemente alegó defensa propia.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON ARNE CHEYENNE JOHNSON?

Tras deliberar durante 15 horas, el jurado condenó a Arne Cheyenne Johnson el 24 de noviembre de 1981, siendo hallado culpable por homicidio en primer grado.

Si bien recibió una condena de 10 a 20 años de prisión, sólo cumplió 5, gracias a su buena conducta tras las rejas.

Vale precisar que, pese a que la familia Glatzel denunció que el caso habría sido un invento de Ed y Lorraine Warren, muchas personas cercanas al juicio defienden la versión de la supuesta posesión demoníaca hasta la actualidad.