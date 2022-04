William Levy ha participado en distintas telenovelas a lo largo de su trayectoria como actor; sin embargo, también pudo llegar a Hollywood al ser invitado a participar en la película “Magic Mike” donde tenía que hacer el papel de stripper. A pesar de tener esta gran oportunidad el reconocido artista cubano le dijo no a este filme. ¿Por qué motivo lo rechazó?.

El gran profesionalismo de William Levy le permitió participar en importantes telenovelas como “Olvidarte jamás”, “Sortilegio”, “Cuidado con el Ángel”, “Triunfo del amor”, “Café con aroma de mujer”, entre otras, con las cuales conquistó al público televidente de países como España, América Latina y los Estados Unidos.

Ademas de actuar, William Levy también ha destacado en el mundo del modelaje y no se puede dejar de mencionar los videoclips donde ha participado como por ejemplo en “I’m into you” de la famosa cantante.

El actor William Levy es uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo (Foto: William Levy / Instagram)

Pero su gran oportunidad para incursionar en el mundo de Hollywood llegaría en el 2011 cuando se le invitó -según quever- para ser parte de “Magic Mike”, una película dirigida por Steven Soderbergh y Gregory Jacobs pero rechazó la propuesta.

POR QUÉ WILLIAM LEVY RECHAZÓ HACER DE STRIPPER EN “MAGIC MIKE”

La película “Magic Mike” fue estrenada en el 2012 y estuvo protagonizada por reconocidos actores de Hollywood como Channing Tatum, Matthew McConaughey, Alex Pettyfer, Cody Horn y Matt Bomer.

William Levy también habría sido parte de este importante filme si es que no lo hubiera rechazado.

Años atrás Gladys González, su mánager no reveló muchos detalles de la decisión del actor. “Recibió un acercamiento, pero no estará”, dijo en aquella ocasión según el portal quever.

William Levy es un actor de nacionalidad cubana (Foto: William Levy / Instagram)

El referido medio también sostuvo que, según algunos rumores, el artista cubano decidió no aceptar esta propuesta debido a que como aún no tenía 36 años no quería prestarse a un papel donde únicamente se hable de su cuerpo, pues, quería ser recordado con papeles más importantes.

Otra de las hipótesis es que recién estaba acabando las grabaciones de la telenovela “Triunfo del amor” y ya tenía un contrato en curso con “Dancing with de Stars” para el 2012.

Channing Tatum es recordado por sus seductores movimientos como stripper en la película "Magic Mike" (Foto: Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “MAGIC MIKE”?

La película “Magic Mike” relata la historia de Mike Lane (Tatum), un joven que tiene en mente iniciar un negocio y para ello tiene que trabajar en varios empleos. Uno de los primeros trabajos que acepta es ser bailarín o stripper en el club nudista Xquisite.

Al poco tiempo Mike conoce a Adam y lo convence de trabajar junto a él y tener importantes ingresos en el club. Sin embargo, este último es invadido por el vicio de las drogas y así inicia una serie de problemas que llevarán a Mike por el mal camino.