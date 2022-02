Hace dos años, Marvel Studios estrenó material exclusivo de “Avengers: Endgame” durante el Super Bowl. Este tráiler solo duró 30 segundo en la televisión pero fue fundamental para conocer qué es lo que sucedía en la Tierra luego del chasquido de Thanos en “Avengers: Infinity War”.

Situación similar se vivirá el 13 de febrero durante la final entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals, ya que la cinta más importante de la fase 4, “Spider-Man: No Way Home”, ya ha pasado por los cines y el futuro de los multiversos es incierto.

El medio Deadline advierte a los fans estar atentos al espectáculo de medio tiempo, ya que podríamos ver material de las dos siguientes producciones de los Vengadores que llegarán a los cines y a Disney Plus.

La primera producción es “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la cual conecta directamente con “No Way Home”. En el primer tráiler oficial vimos que le advierten a Strange que debe pagar por haber afectado los multiversos.

Seguidamente, logramos ver una variante del hechicero, quien tiene una terrorífica apariencia. ¿Veremos una lucha entre dos hechiceros supremos? Habrá que esperar hasta el 13 de febrero.

Por otro lado, “Moon Knight” es una nueva serie que introducirá a un antihéroe relacionado con la mitología egipcia. Por lo pronto, no se sabe cómo conectará con el el UCM pero la sinopsis es sumamente interesante.

Sinopsis de “Moon Knight”

Steven Grant es un empleado de una tienda de regalos que cuenta con un trastorno de identidad disociativo. Se logra ver en el avance que cada vez que duerme despierta con otra identidad, en un lugar extraño y cuenta con recuerdos de otra vida.

En una de sus vidas paralelas es Marc Spector, un mercenario que tiene cuentas pendientes con presuntas mafias. Lo extraño es cuando su vida se cruza con un misterio de los dioses de Egipto.

Su transformación se concretará en un momento de la serie para utilice los poderes de Moon Knight. Enfrentará no solo a poderosos villanos del UCM sino que otras criaturas mitológicas que no habíamos visto antes.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.