“X-Men ‘97″ es una serie que se estrenó en marzo, pero cuyos capítulos todavía no están completos porque se transmiten de forma semanal. La producción ha sido muy esperada desde el día que se anunció su llegada a Disney Plus, ya que la historia intenta capturar de nuevo la magia de la serie original, pero enfocándose en los tiempos actuales.

Y es que, X-Men ‘97 no es simplemente un reinicio porque promete mantener la esencia de los famosos superhéroes que siguen en los corazones de aquellos adultos que crecieron con la serie animada. En ese contexto y para conocer más sobre el diseño de cada uno de los personajes, Depor tuvo la oportunidad de conversar con Amelia Vidal, Lead Character Designer de la producción.

¿En qué momento descubriste tu pasión por la animación?

“Siempre me gustó mucho dibujar, y específicamente personajes. Fue algo que disfruté desde muy pequeña y lo mantuve durante todas las etapas de mi vida. Si bien me gusta la narrativa en todas sus formas, siempre me incline más por los dibujos animados desde Robotech, X-Men, El Gigante de Hierro hasta Toy Story de Pixar, amo ver animación y hacerla. Creo que la pasión aparece cuando veo que todos estos locos mundos son posibles con la magia de la animación. La magia de sus historias hizo que buscara como fuera posible introducirme en ese mundo. Después de mucho trabajo ese camino me llevo a donde estoy ahora. Creo que lo importante es saber cuál es tu pasión y hacer el mejor esfuerzo”.

¿Cómo llegas al equipo de X-Men ‘97?

“Cuando estaba trabajando en los últimos diseños de personajes de What if…? Season 2 me propusieron hacer los diseños del main team de X-Men para hacer una propuesta de estilo y presentar a Marvel que estaba en la búsqueda de Lead designer para el nuevo show. Diseñe el line up y cuando lo presente pase unos días con muchos nervios hasta que me dijeron que les habían gustado y que iba a ser la Lead character designer. Estaba loca de felicidad! Luego una vez dentro del equipo conocí a mucha gente valiosa con la que trabajé para llegar a los diseños finales que ven en el show y tuve la suerte de poder armar un equipo de diseño con artistas super talentosos que aportan un montón de ideas creativas y desarrollan conmigo a los personajes para el show”.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en una producción con personajes tan queridos?

“La experiencia es fabulosa, porque son personajes que yo amo desde que soy pequeña y tener la oportunidad de poder aportar para un nuevo capítulo en su historia es único. El show es realmente una carta de amor a los fans de X-Men y espero que todos puedan disfrutar mucho el show”.

¿Puedes contarnos sobre tus próximos proyectos?

“Por el momento estoy trabajando a toda máquina en X-Men ´97 y eso ocupa mi tiempo. Pero definitivamente me encantaría participar en más proyectos de Marvel Studios en el futuro. Tanto en What if…? Como X-Men ´97 tuve la oportunidad de crecer mucho artísticamente y rodearme de artistas super talentosos. Una característica especial de trabajar en Marvel Studios, es que todos los diseños son un reto y la calidad es una prioridad para el estudio. Por lo tanto, indefectiblemente te hace crecer artísticamente cada vez que trabajas en un diseño”.

¿Qué día se estrena cada capítulo de “X-Men ‘97″?

Episodio 1: 20 de marzo

Episodio 2: 20 de marzo

Episodio 3: 27 de marzo

Episodio 4: 3 de abril

Episodio 5: 10 de abril

Episodio 6: 17 de abril

Episodio 7: 24 de abril

Episodio 8: 1 de mayo

Episodio 9: 8 de mayo

Episodio 10: 15 de mayo

¿Dónde ver “X-Men ‘97″?

La serie animada se encuentra disponible en Disney Plus. El servicio de streaming que tiene una gran variedad de películas, series y documentales tiene un costo de 27.90 soles mensuales. La plataforma permite crear hasta 7 perfiles por cuenta, pero solamente se puede utilizar en 4 pantallas al mismo tiempo.

