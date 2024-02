“X-Men ‘97″ es una de las series animadas que Marvel le trae a los fans de “X-Men: The Animated Series” (1992), el icónico show que marcó la infancia de cientos de espectadores. En ese sentido, resulta que esta es la esperada continuación de aquel programa de los 90′s y, para alegría de muchos, llega a través de Disney Plus. ¿Quieres averiguar más al respecto? Pues, en esta nota, te contamos de qué trata, cuándo se estrena y todo lo que debes saber sobre la producción.

Vale precisar que este proyecto de animación está a cargo de Beau De Mayo, basándose en los famosos mutantes creados por Stan Lee y Jack Kirby para Marvel Comics.

Además, varios miembros del elenco original en inglés regresan el espectáculo, entre los que se encuentran: Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Catherine Disher, Chris Potter y Alison Sealy-Smith.

SINOPSIS DE LA SERIE “X-MEN ‘97″

Como te puedes imaginar, “X-Men ‘97″ retoma la historia que nos dejó la serie original. Es decir, nos cuenta qué pasó con el equipo de mutantes luego de que un gravemente herido Charles Xavier los abandonara.

De esta manera, vemos al grupo luchar por continuar con el sueño de su mentor, pese a que el mundo aún no los acepta del todo.

Por si fuera poco, se encuentran con un dilema: al parecer, Magneto es quien habría heredado la dirección de la escuela. ¿Nuestros protagonistas estarán dispuestos a trabajar con este cuestionable personaje?

Antes de continuar, revisa la sinopsis del primer capítulo: “Una banda de mutantes que usan sus extraños dones para proteger un mundo que los odia y teme, son desafiados como nunca antes y se ven obligados a enfrentarse a un nuevo futuro peligroso e inesperado”.

EL TRÁILER DE LA SERIE “X-MEN ‘97″

FECHA DE ESTRENO DE “X-MEN ‘97″

Los 10 episodios de la primera temporada de “X-Men ‘97″ se estrenan el miércoles 20 de marzo del 2024 a través de Disney Plus. Como es usual en la plataforma, los capítulos llegan a partir de las 3 a.m. (ET).

¿CÓMO VER LA SERIE “X-MEN ‘97″?

Para ver la producción, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming Disney Plus. Recuerda que también puedes disfrutar de “X-Men: The Animated Series” a través de esta plataforma.

LISTA DE ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “X-MEN ‘97″

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “X-Men ‘97″: