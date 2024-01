El lanzamiento de “Griselda” en Netflix ha llamado la atención de miles de usuarios alrededor del mundo, convirtiéndola en una de las producciones más vistas de la famosa plataforma de streaming. No obstante, hay alguien que no está nada contento con el proyecto y este no es otro que el mismísimo hijo de la narcotraficante Griselda Blanco. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, en las siguientes líneas, te contamos qué es lo que más le molesta a Michael Corleone Blanco de la serie protagonizada por Sofía Vergara.

Vale precisar que este programa se compone de 6 episodios en total y, en su elenco, también se incluye el talento de Martín Rodríguez, Alberto Guerra, Karol G, Vanessa Ferlito, Juliana Aidén Martinez, entre otros artistas.

Así, según la sinopsis de Netflix, la dramatización -inspirada en hechos reales- sigue la vida de Griselda Blanco, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación como “la Madrina” de la droga en Miami.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Griselda”:

LA MAYOR MOLESTIA DE MICHAEL CORLEONE BLANCO CON LA SERIE “GRISELDA” DE NETFLIX

En una entrevista concedida a Dailymail, Michael Corleone Blanco -el único hijo superviviente de Griselda Blanco- evidenció su malestar frente al lanzamiento de la serie de Netflix, resaltando su disconformidad con la caracterización de Sofía Vergara como su madre.

De acuerdo con su testimonio, esta representación no habría sido nada justa con la belleza real de la narcotraficante, teniendo en cuenta que, en su opinión, las fotos tomadas después de que pasara décadas en la cárcel no deberían ser la única referencia sobre el físico del personaje.

“Mi madre era una mujer preciosa y es una locura que mucha gente diga ‘No, tienes que parecer más una drogadicta’... El hecho de que la llamen ‘fea’ realmente me ofende’ (...) La gente ve las fotos de la ficha policial y se basa en ellas. Pero cuando lean mi libro, verán que a mi madre la llamaban la muñeca de porcelana en su juventud”, señaló el vástago de “La reina de la coca”.

LA BELLEZA DE GRISELDA BLANCO, SEGÚN EL TESTIMONIO DE SU HIJO MICHAEL CORLEONE

Michael Corleone Blanco también afirmó que diversas autoridades internacionales intentaron cortejar a su progenitora, dándole el estatus de celebridad gracias a su aspecto glamuroso.

“Alcaldes, gobernadores y políticos de distintos países intentaban cortejar a mi madre... incluso aquí, en Estados Unidos. Era la ‘crème de la crème’ (...) Siempre fue una mujer guapa. Ahora, por supuesto, 26 años de cárcel envejecen a una persona. Y mi madre estaba muy acostumbrada a los mimos y a su cuidado personal”, manifestó.

Por si fuera poco, el empresario aseguró que la mujer estaba tan preocupada por su apariencia física que hizo que ella y los miembros de su familia se sometieran a un proceso dental conocido como la “Burt Reynolds grill”, que costó alrededor de 150 mil dólares por persona en 1976.

“Mi madre fue la primera persona colombiana en la historia en tener la parrilla de Hollywood (...) Yo la tengo ahora, pero mucho más barata. No era una santa pero te voy a decir una cosa... mi madre era una estrella y una reina”, puntualizó.