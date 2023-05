“Spider-Man: un nuevo universo” (conocida en inglés como Spider-Man: Into the Spider-Verse) es una película animada que tiene como protagonista al famoso superhéroe de Marvel. Aunque, en esta ocasión la identidad del Hombres-Araña no es Peter Parker, si no Miles Morales, un adolescente que admira al superhéroe.

Miles adquiere los poderes un día que está en la estación de metro dibujando unos grafitis y es mordido por una araña radiactiva. Posteriormente, el adolescente se encuentra con un villano al que se enfrenta junto a Spider-Man (Peter Parker) que al observarlo se da cuenta que él también tiene poderes y decide darle un USB para que desactive un acelerador de partículas que permite viajar a otros universos.

La cinta es la primera de una trilogía que incluye a Spider-Man: Across the Spider-Verse y Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que llegarán a los cines en el 2023 y 2024 respectivamente. Por ello, a continuación, te contamos cómo ver “Spider-Man: un nuevo universo” en streaming.





¿En qué streaming puedes ver “Spider-Man: un nuevo universo”?

La cinta animada que presenta una identidad diferente para el famoso superhéroe se encuentra disponible en Disney Plus (servicio de streaming que tiene una gran variedad de películas, series y documentales, y tiene un costo de 27.90 soles mensuales), Paramount Plus (cuesta S/14.90 mensuales, la plataforma puede ser usada en 3 dispositivos simultáneos), Apple Tv+ (streaming con un costo mensual de S/ 24.90) y Google Play (brinda el servicio de compra o alquiler).





¿Cuánto dura “Spider-Man: un nuevo universo”?

La película tiene una duración de 1 hora y 57 minutos. Si piensas ir al cine para ver la secuela, entonces es ideal que también veas “Spider-Man: un nuevo universo”.





¿Cuál es el argumento de “Spider-Man: un nuevo universo”?

La cinta trata sobre un adolescente llamado Miles Morales que un día es picado por una araña radioactiva y desde ese momento empieza a tener poderes como su superhéroe favorito: el Hombre-Araña. Luego de unos acontecimiento y de un encuentro en una lucha junto a Peter Parker es el elegido para evitar que un villano pueda viajar a otros universos con la ayuda del acelerador de partículas que ha construido.





Reparto de “Spider-Man: un nuevo universo”





Shameik Moore (Miles Morales / Spider-Man)

Jake Johnson (Peter B. Parker / Spider-Man versión adulta))

Chris Pine (Peter Parker / Spider-Man)

Liev Schreiber (Wilson Fisk / Kingpin)

Hailee Steinfeld (Gwen Stacy / Spider-Gwen)

Mahershala Ali (Aaron Davis / Prowler)

Zoë Kravitz (Mary Jane Watson)

Brian Tyree Henry (Jefferson Davis)

Lauren Vélez (Rio Morales)

Nicolas Cage (Peter Parker / Spider-Man Noir, versión alternativa oscura)

Lily Tomlin (May Parker)

John Mulaney (Peter Porker / Spider-Ham)

Kimiko Glenn (Peni Parker)

Joaquín Cosío (Escorpión)

Kathryn Hahn (Olivia “Liv” Octavius / Doctora Octopus)

Marvin “Krondon” Jones III (Tombstone, guardaespaldas de Kingpin)

Oscar Isaac (Miguel O’Hara / Spider-Man 2099)

Stan Lee (cameo)





Tráiler de “Spider-Man: un nuevo universo”









