Spider-Man: Across the Spider-Verse (“Spider-Man: a través del Spider-Verso”) es una película animada y la secuela de “Spider-Man: Un nuevo universo” que llega en junio a los cines, aunque en esta ocasión el protagonista no es Peter Parker, si no un adolescente llamado Miles Morales.

El nuevo Spider-Man es un adolescente que obtuvo sus poderes luego de ser mordido por una araña radiactiva. Posteriormente, él se convierte en uno de los elegidos para proteger a la cuidad de diferentes enemigos.

Debido a que la cinta es sobre el famoso superhéroe arácnido, los fanáticos del personaje esperan con muchas ansias el estreno del largometraje. Una de las grandes incógnitas respecto a la película es si al igual que otras cintas de Marvel tendrá escenas postcréditos, a continuación te damos la respuesta.





¿“Spider-Man: Across the Spider-Verse” tiene escenas postcréditos?

Para tristeza de todos los fanáticos la respuesta es no, pero eso no debe ser motivo para decepcionarte porque recuerda que de acuerdo con el tráiler la cinta tiene muchos momentos de acción que te mantendrán al filo de tu butaca.





¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en Perú?

La película que presenta a un Spider-Man llamado Miles Morales llegará a los cines el 1 de junio del 2023. La cinta es la secuela de “Spider-Man: Un nuevo universo”.





¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en cines de Estados Unidos?

La cinta animada que los fanáticos del superhéroe esperan con muchas ansias llega a los cines de Estados Unidos el 2 de junio del 2023.





¿Cuándo dura “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”, también conocida como Spider-Man: A través del Spider-Verso es una cinta animada que tiene una duración de 100 minutos.





¿Cuál es el argumento de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

Miles Morales, también conocido como Spider-Man (Hombre Araña) es convocado por Gwen Stacy, mejor amiga e interés amoroso para llevar a cabo una misión que consiste en salvar cada universo de Spider-People (Hombres-Arañas) de un misterioso villano.

Mientras ambos se enfrentan al poderoso enemigo, también deben lidiar con los problemas típicos de los adolescentes como las tareas en el colegio, problemas con los padres, entre otros.





Reparto de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Shameik Moore (Miles Morales / Spider-Man)

Hailee Steinfeld (Gwen Stacy / Spider-Gwen)

Jake Johnson (Peter B. Parker / Spider-Man)

Issa Rae (Jessica Drew / Spider-Woman)

Karan Soni (Pavitr Prabhakar / Spider-Man India)

Oscar Isaac (Miguel O’Hara / Spider-Man 2099)

Daniel Kaluuya (Hobart “Hobie” Brown / Spider-Punk)

Jason Schwartzman (Jonathan Ohnn / Mancha)

Brian Tyree Henry (Jefferson Davis)

Lauren Vélez (Rio Morales)

Rachel Dratch (consejera en la escuela de Miles)

Shea Whigham (George Stacy)

Jorma Taccone (el Buitre)





Tráiler de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”









Cabe destacar que la película forma parte de una trilogía animada que finalizará en el 2024 con el lanzamiento de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la fecha exacta del estreno todavía no ha sido anunciada por la productora.

TE PUEDE INTERESAR