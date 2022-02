Las series coreanas siguen dando la hora en la plataforma de Netflix. El gran éxito de 2021 fue “El juego del calamar”, el cual nos dejó una tendencia que se replicó en redes sociales, se realizaron virales de YouTube, e inclusive torneos de youtubers en Minecraft y el popular juego Roblox.

Pues ahora hay otra producción coreana que ha logrado meterse en la primera posición de series más vistas en todo el mundo: “Estamos muertos”. Si eres amantes de las series distópicas y de zombies, sin duda te gustará.

Para el momento en el que se redacta esta nota, la serie se encuentra en la primera posición de Netflix Perú. Flixpatrol, una web de análisis de datos, ha advertido que desde el 28 de enero que esta serie se encuentra en la primera posición en todo el mundo.

Por debajo se encuentra “In From the Cold”, “The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window”, “Raising Dion” y “Dark Desire”. En cuanto a los más populares de Perú, en la segunda posición está “Café con aroma de mujer” y le sigue “Oscuro deseo” y “Soy Geogina”.

Se trata de una clásica serie de zombies en donde un grupo de adolescentes se quedan atrapados en un colegio lleno de muertos vivientes. El caso cero fue una estudiante que contrajo el virus tras una mordida de un roedor.

Sinopsis de “Estamos muertos”

“Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado”, se detalla en la plataforma de streaming.

La serie está orientada a adolescentes y pertenece al género de drama. Cuenta con Park Ji-Hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun en el reparto.

Tráiler de “Estamos muertos”

