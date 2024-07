El manga de “One Piece” se acerca a su final y se ha sentido más el peso del final del viaje con las palabras del Dr. Vegapunk en el episodio 1121: “El que lo encuentre, tendrá el destino del mundo en sus manos. Su declaración, grabada y difundida después de su muerte, ha sido la reverberación del llamado de Gol D. Roger a que busquen su más grande tesoro en la última isla. Ambos personajes, antes de morir, han avivado la llama aventurera de miles de piratas que, ahora, saben que no solo pueden encontrar riqueza sino que también la verdad del mundo.

El arco de Egghead está en su clímax. Los Sombrero de Paja intentan escapar del Gorosei y el Buster Call de la Marina. El segundo Ohara parece que no saldrá tan bien como lo planearon los villanos que gobiernan el mundo.

Los gigantes de Elbaf han ayudado a los Mugiwara, no solo en el combate contra los Cinco Ancianos, sino que también en su escape de la isla. Los Vegapunk, de igual manera, han dado hasta su vida para lograr que los piratas escapen.

Bonney ha conocido el poder de Nika de Luffy y, gracias al poder de su fruta del diablo, ha podido imitar el futuro de la liberación. A pesar de su juventud, su fuerza y ganas de vivir han hecho retroceder a los inhumanos del Gorosei. En ese contexto, Eiichiro Oda nos ha regalado una doble página final reveladora, con los rostros de los personajes que marcarán el final de “One Piece”.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES CLAVES DEL FINAL DE “ONE PIECE”?

En el mensaje que grabó antes de morir, el Dr. Vegapunk explicó que Gol D. Roger probablemente haya planeado toda la búsqueda de la verdad del mundo al decir que vayan por el “One Piece”, su más grande tesoro, que ocultó en la última isla.

Dijo que, tarde o temprano, la verdad del Siglo Vacío se iba a conocer y que, aunque así no lo quisieran, las razas han sobrevivido a pesar de que quisieron desaparecerlas. Y que los antiguos continentes no se hundieron en el mar de forma natural, sino que fueron a causa de las Armas Ancestrales.

Por eso, acotó el científico, el destino del mundo estaba en manos de quienes encontraran el One Piece en el futuro. Y que, a pesar del plan de Roger, no había ninguna seguridad que el One Piece sea hallado por quien deseaba Joy Boy que lo hiciera.

“El que lo encuentre, tendrá el destino del mundo en sus manos. ¡Eso dependerá de quien sea el que consiga el One Piece!”, dice Vegapunk mientras Eiichiro Oda muestra a los personajes claves en el final de su manga, los protagonistas de la última búsqueda del tesoro y la verdad: Monkey D. Luffy, Shanks el Pelirrojo, Marshall D. Teach, Buggy el Payaso, el almirante Akainu, Monkey D. Dragon, Koby, Kuzan, Saint Figarland Garling, Sabo, Imu y un personaje desconocido, del que solo se puede ver que está desenvainando su esposo y quien sería un Caballero Sagrado.

Los personajes más importantes que irán detrás del One Piece (Foto: Shueisha)

¿CÓMO LEER EL MANGA DE “ONE PIECE”?

El manga de “One Piece” se publica los domingos, cuando no hay descanso, a través de la página web Manga Plus (o a través de su app) de Shueisha. El anime, por su parte, está disponible en Crunchyroll.