¡Lady Gaga no cantará en los premios Óscar 2023! Pese a que está nominada en la categoría Mejor Canción Original por el tema ‘Hold My Hand’ de “Top Gun: Maverick”, se ha anunciado que la estrella estadounidense no podrá presentar el número musical en la ceremonia.

Si bien la artista tampoco estuvo presente en el almuerzo oficial de nominados de la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se esperaba que preparara un gran espectáculo para el evento. No obstante, para tristeza de sus fans, esto no será una realidad.

Pero, ¿por qué Lady Gaga no cantará en los Oscars 2023? A continuación, te revelamos las razones detrás de esta importante decisión de la famosa celeb de Estados Unidos.

LOS TEMAS QUE SE PRESENTARÁN EN LOS PREMIOS ÓSCAR 2023

Días previos a la entrega de los Oscars 2023, los organizadores del show confirmaron que 4 de las 5 canciones nominadas en la gala tendrían una presentación en directo. En ese sentido, se escucharán las siguientes composiciones:

‘Applause’ de “Tell It Like a Woman” (Nominada: Diane Warren)

‘Lift Me Up’ de “Black Panther: Wakanda Forever” (Nominados: Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Göransson)

‘Naatu Naatu’ de “RRR” (Nominado: M. M. Keeravani)

‘This is a Life’ de “Everything Everywhere All at Once” (Nominados: Ryan Lott, David Byrne y Mitski.

Asimismo, Lenny Kravitz será quien lidere la sección “In Memoriam”, donde se recordará a las personalidades del cine fallecidas durante el 2022. Y, como mencionamos previamente, el tema “Hold My Hand” de los nominados Lady Gaga y BloodPop será el gran ausente.

La estrella no presentará su show musical en los premios Óscar 2023 (Foto: Lady Gaga / Instagram)

¿POR QUÉ LADY GAGA NO CANTARÁ EN LA CEREMONIA?

Glenn Weiss, productor ejecutivo y showrunner de la 95.ª edición de los premios de la Academia, confirmó que Lady Gaga asistirá a la ceremonia. Sin embargo, no presentará un espectáculo en vivo debido a que no ha tenido el tiempo suficiente para ensayar un número musical a la altura de lo que ella acostumbra a demostrar.

“Invitamos a los cinco nominados de este año a la Mejor Canción. Los otros cuatro nominados han sido confirmados para el programa. Tenemos una buena relación con Lady Gaga, pero ella está filmando una película. No parecía posible que pudiera tener una actuación del calibre al que está acostumbrada, por lo que no actuará en el espectáculo”, señaló a Deadline.

Como sabemos, la actriz y cantante es parte del rodaje de “Joker: Folie à Deux”, la secuela de la película de Todd Phillips que protagoniza Joaquin Phoenix. En esta cinta, Gaga interpreta a una nueva versión de Harley Quinn, papel con el que estaría muy comprometida.

El film es descrito por DC Studios como un proyecto del subgénero suspenso musical, con un guion de Scott Silver y el cineasta Phillips. De esta manera, se espera que la artista demuestre todo su talento vocal e interpretativo a lo largo del metraje.

Lady Gaga y Joaquin Phoenix en "Joker: Folie à Deux” (Foto: DC)