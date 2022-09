Marilyn Monroe es una actriz muy popular que falleció en 1962, pero debido a su fama y a que murió joven y de forma repentina cada cierto tiempo se realizan películas o documentales sobre su vida o algunos momentos de ella.

Y es que, aunque ya pasaron 60 años del fallecimiento de Norma Jeane Mortenson (nombre de nacimiento de Monroe) todavía hay muchos pasajes de su vida que se desconocen y que el público desea saber.

Por ejemplo sus relaciones amorosas (estuvo casada tres veces), si tenía contacto con su madre o su opinión respecto a las personas que no la consideraban talentosa, aunque en 1960 ganó un Globo de oro por su actuación en Some Like It Hot (Algunos prefieren quemarse).

Por ello, a continuación, te indicamos las plataformas de streaming que cuentan con alguna película o documental sobre Marilyn Monroe para que te animes a verla y así puedas conocer más sobre ella.





Se estrenó el 28 de septiembre de 2022 en Netflix y también es conocida como ‘Rubia’, de acuerdo a su director se trata de mostrar un lado diferente de Marilyn Monroe. La historia está basada en la novela de ficción del mismo nombre de Joyce Carol Oates y la protagoniza Ana de Armas.

Aunque han pasado pocos días desde el lanzamiento de la cinta ya empezó a causar mucha controversia, ya que el público se pregunta sobre la veracidad de las situaciones que se presentan en algunas escenas del largometraje.





El misterio de Marilyn Monroe

Se lanzó en 2022 y la idea es que a través de entrevistas inéditas a figuras de Hollywood se pueda reconstruir un podo de la vida Marilyn Monroe y también conocer más sobre su muerte, la cual hasta ahora sigue siendo un misterio. Puedes ver la producción en Netflix.





Mi semana con Marilyn Monroe

Es una película cuenta lo que ocurrió durante una semana en la vida de Marilyn cuando se encontraba grabando El príncipe y la corista (The Prince and the Showgirl) con Laurence Olivier y al mismo tiempo disfrutaba de su luna de miel con su tercer marido el dramaturgo Arthur Miller.

La historia está basada en dos libros del autor británico Colin Clark y se grabó en los mismos estudios donde se llevó a cabo la película en 1956. Actualmente se puede ver Prime video y claro video.

Michelle Williams interpreta a Marilyn Monroe en la cinta y gracias a su trabajo fue nominada en el 2011 a los Premios Oscar en la categoría mejor actriz y ganó un Globo de oro en la categoría Mejor actriz de Comedia o musical. En el largometraje también trabajan Eddie Redmayne y Emma Watson.





Love Marilyn

Es un documental se estrenó en 2013 y está basado en notas que la actriz en algún momento realizó para así expresar sus sentimientos. También se muestran cartas y poemas creados por Marilyn Monroe. Participan Elizabeth Banks, Lindsay Lohan, Evan Rachel Wood, Uma Thurman, entre otros personajes de Hollywood. Actualmente está disponible para alquiler en Apple tv.









