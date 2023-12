En el tercer capítulo de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” (“Percy Jackson and the Olympians” en su idioma original) serie de Disney+ basada en las novelas del mismo nombre de Rick Riordan, se aborda la historia de Medusa, pero a diferencia del libro se muestra una versión más cercana al mito original.

Mientras en la novela de Riordan, Percy decapita a Medusa y más tarde, utiliza sus globos oculares para convertir a otro enemigo en piedra, y no se ahonda mucho en la historia de la gorgona, en la mitología griega, se la presenta como una mujer que hizo voto de celibato por devoción a Atenea, pero que tras ser abusada por Poseidón, es castigada por la diosa de la sabiduría, quien la despoja de su belleza y la convierte en una gorgona que petrifica a cualquiera que la mire a los ojos.

En la serie “Percy Jackson and the Olympians” se aprovecha que Percy es hijo de Poseidón y que Annabeth es hija de Atenea para darle más valor y profundidad a la historia de Medusa, ya que se encuentra con los descendientes de las responsables de su castigo.

Jessica Parker Kennedy como Medusa en la serie "Percy Jackson and the Olympians" (Foto: Disney+)

LA VERSIÓN DE MEDUSA EN LA SERIE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”

Medusa se menciona por primera vez en el primer capítulo de la serie de Disney+ cuando Sally, la madre de Percy, lo lleva a ver la estatua de Perseo sosteniendo la cabeza cortada de Medusa, y le dice, “no todo el que parece un héroe es un héroe, y no todo el que parece un monstruo es un monstruo”.

Pero aparece en el tercer episodio, cuando Percy, Annabeth y Grover se encuentran con ella mientras escapan de Alecto, una de las Furias enviadas por Hades para capturar al hijo de Sally. En ese momento, Medusa (Jessica Parker Kennedy) cuenta su versión de la historia.

“Atenea lo era todo para mí. La adoré; le recé; hice ofrendas. Ella nunca respondió, ni siquiera un presagio que sugiriera que apreciaba mi amor”, cuenta. “Yo no era como tú, cariño. Yo era tú. La habría adorado así toda la vida: en silencio”, le dice a Annabeth.

“Pero un día, vino otro dios y rompió ese silencio. Tu padre”, le explica a Percy. “El dios del mar me dijo que me amaba. Sentí como si él me viera de una manera que nunca antes había sentido. Pero entonces Atenea declaró que la había avergonzado y que necesitaba ser castigada. No él. A mí. Ella decidió que nadie que viviera para contarlo nunca volvería a verme”.

En la serie “Percy Jackson and the Olympians”, Medusa le ofrece a Percy ayuda para rescatar a su madre del Hades, pero a cambio desea petrificar a Annabeth y Grover debido a que son leales a los dioses que tanto daño le causaron. Percy rechaza su propuesta y la decapita para salvar a sus amigos.

El protagonista de la serie "Percy Jackson and the Olympians" le cortó la cabeza a Medusa para salvar a sus amigos (Foto: Disney+)

EXPLICACIÓN DE LAS ESCENAS DE MEDUSA

En conversación con Variety, Rebecca Riordan, productora ejecutiva de la serie de Disney Plus, indicó: “la única razón por la que Medusa no aparece más desarrollada en los libros es que era la narrativa de Percy y no tenemos su perspectiva”. Así que en la sala de guionistas, “fue una de las primeras cosas de las que hablamos: cómo no tener una perspectiva patriarcal”.

Aunque no se menciona explícitamente una agresión sexual, la actriz Jessica Parker Kennedy le dio esa interpretación. “Jon escribió una historia de [Medusa] pensando que [Poseidón] era alguien en quien podía confiar, y él rompió esa confianza. Se sentía segura y luego la situación se volvió insegura. Así que elegí interpretar que ella era víctima de violación y abandono total, sin entender por qué Athena se volvería contra ella”, explicó.

Por su parte, Rick Riordan dijo: “Hay muchas versiones de la antigüedad de lo que pasó en ese templo con Medusa, Poseidón y Atenea. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el abusador? ¿Cuál es la verdadera historia? Es ficción, pero ciertamente es importante reconocer que aquí hay abuso. Abuso de poder.”

Asimismo, detalló que “uno de los cambios más interesantes que influyeron en su apariencia es que, desde el punto de vista de Medusa, la verdadera maldición no la hacía fea. La estaba haciendo invisible. Ella ha elegido, en esta versión, poseer eso. Ser visto. Ser elegante. Convierte a la gente en piedra y lo utiliza como arte”.