La película “Beetlejuice” se estrenó en el año 1988, dejando muy buenas sensaciones y críticas, pero nunca se hizo una secuela, hasta ahora. Después de 36 años, la parte 2 de esa icónica cinta llegará a la sala de los cines con un elenco recargado gracias a la presencia de nuevos actores, así como la mayoría de intérpretes que estuvieron en la primera versión.

Winona Ryder y Catherine O’Hara, por ejemplo, repetirán sus papeles de Lydia y Delia Deetz de la cinta original, al igual que Michael Keaton, mientras que Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux y Monica Belucci se unen al reparto con personajes completamente nuevos y de los que, por ahora, no se conoce mucha información. La otra cara de la moneda es que hay artistas que no estarán en esta nueva producción.

Por diferentes motivos, “Beetlejuice” no contará con algunos actores que estuvieron en la primera parte de la historia. Y eso que algunos fueron icónicos y la fanaticada considera que sí deberían estar. ¿Quieres conocer a la primera persona que se bajó del proyecto?

TRÁILER DE “BEETLEJUICE BEETLEJUICE”

LA ACTRIZ QUE NO ESTARÁ EN LA SECUELA DE “BEETLEJUICE”

En una entrevista con ET Online, la actriz Geena Davis confirmó la mala noticia: no estará en la secuela de “Beetlejuice”. La intérprete que ahora tiene 68 años de edad aseguró que no será parte de la nueva historia que se presentará en los cines.

La ganadora de dos premios de La Academia interpretó a Barbara Maitland, un personaje que perdió la vida y se convirtió en una figura de fantasma. Ella fue clave a lo largo de la cinta, por lo que ahora costará no verla en el producto final de la secuela.

Lo que quedaría por resolver es el paradero de los Maitland, quienes evitaron ser exorcizados por poco y así entablar una relación casi pacífica con la familia Deetz al final de la película.

La actriz Geena Davis en la película "Beetlejuice", interpretando el personaje de Barbara Maitland (Foto: Warner Bros.)

¿POR QUÉ GEENA DAVIS NO ESTARÁ EN “BEETLEJUICE 2”

La teoría que da la propia actriz tiene mucho sentido y radica en la estructura de su personaje. Según ella, ya no puede hacer de Barbara porque ese papel tendría la particularidad de no envejecer.

Debido a que es un fantasma, Barbara no debería envejecer, así que Geena Davis, por quien evidentemente han pasado los años, no podría interpretar ese mismo personaje.