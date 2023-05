Ezra Miller es un actor estadounidense que nació el 30 de septiembre de 1992 y empezó su carrera en el mundo de las películas en el 2008, pero ganó mucha popularidad gracias a su papel como Patrick en “Las ventajas de ser invisible” (The Perks of Being a Wallflower), adaptación cinematográfica del libro de Stephen Chbosky.

Posteriormente el actor ha participado como Flash en tres películas del universo extendido de películas de DC Comics y en junio será el protagonista de la cinta sobre el superhéroe de DC Comics. Miller también forma parte del universo de Harry Potter, gracias a su papel de Credence Barebone en la saga de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.

Para conocer más sobre el actor, a continuación te contamos sobre las películas de Ezra Miller que puedes encontrar en streaming.





Las ventajas de ser invisible

La cinta trata sobre Charlie, un joven poco sociable hasta que empieza a relacionarse con Sam y su hermanastro Patrick, ambos jóvenes ayudan al adolescente a salir de su caparazón.

¿Cuándo se estrenó?: 2012

¿En qué plataformas se encuentra?: Netflix, HBO Max, LionsGate+.

¿Cuánto dura Las ventajas de ser invisible?: 102 minutos.





Batman vs Superman: El origen de la justicia

El mundo se encuentra debatiendo sobre el tipo de héroe que los ciudadanos quieren y necesitan, mientras eso ocurre aparece alguien que podría poner en peligro a todos.

¿Cuándo se estrenó?: 2016.

¿En qué plataformas se encuentra?: HBO Max, Claro Video, Apple Tv+ y Google Play.

¿Cuánto dura Batman vs Superman: El origen de la justicia?: 2 horas y 33 minutos.





Escuadrón Suicida

Amanda Waller, oficial del departamento de inteligencia de los EE.UU. ha decidido convocar a un grupo de supervillanos para participar de una complicada misión.

¿Cuándo se estrenó?: 2016

¿En qué plataformas se encuentra?: Prime Video, HBO Max, Claro Video y Apple Tv+.

¿Cuánto dura Escuadrón Suicida?: 2 horas y 2 minutos.





Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Newt Scamander, mago experto en zoología está en Nueva York para capturar su criaturas mágicas que se han escapado y se encuentran en la ciudad, pero también debe enfrentarse a oscuros secretos.

¿Cuándo se estrenó?: 2016

¿En qué plataformas se encuentra?: HBO Max, Apple Tv+ y Claro Video.

¿Cuánto dura Animales fantásticos y dónde encontrarlos?: 2 horas y 12 minutos.





Liga de la Justicia

Superman está muerto, así que ahora solamente Batman podrá salvar a la humanidad, aunque tiene una nueva aliada que junto a otros personajes lo ayudarán.

¿Cuándo se estrenó?: 2017

¿En qué plataformas se encuentra?: HBO Max, Apple Tv + y Claro Video.

¿Cuánto dura Liga de la Justicia?: 2 horas.





Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald

Newt Scamander junto a sus amigos tendrá que buscar la forma de enfrentarse a Grindelwald, poderoso mago que está reuniendo aliados para realizar una gran variedad de crímenes.

¿Cuándo se estrenó?: 2018

¿En qué plataformas se encuentra?: HBO Max, Claro Video, Apple Tv+ y Google Play.

¿Cuánto dura Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald?: HBO Max, Apple Tv+, Claro Video y Google Play.





Liga de la Justicia de Zack Snyder

Bruce Wayne y Diana Prince se unen para proteger al mundo de una gran amenaza que podría dañar gravemente al planeta.

¿Cuándo se estrenó?: 2021

¿En qué plataformas se encuentra?: HBO Max, Apple Tv+ y Google Play.

¿Cuánto dura Liga de la Justicia de Zack Snyder?: 4 horas y 2 minutos.





Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore

Grindelwald sigue causando caos en el mundo de los magos, así que Newt Scamander buscará la forma de enfrentarlo y evitar que se produzcan más muertes.

¿Cuándo se estrenó?: 2022.

¿En qué plataformas se encuentra?: HBO Max, Claro Video y Google Play.

¿Cuánto dura Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore?: 2 horas y 22 minutos.





TE PUEDE INTERESAR