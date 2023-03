El domingo 12 de marzo por la noche se realizó la ceremonia de los Premios Óscar 2023. Este evento estuvo cargado de muchos sorpresas, entre ellas el primer Óscar para Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan, ambos participan en “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once).

De hecho, la película obtuvo estatuillas en las categorías como mejor director y mejor película. Asimismo, otras de las grandes sorpresas fue que Brendan Fraser gane en la categoría a mejor actor, aunque si ya viste “The Whale” sabes que la película es fabulosa.

En ese contexto, a continuación, te contamos la lista de ganadores en cada una de las categorías de los Premios Óscar 2023, la cual este año fue transmitida por TNT y HBO Max, y el conductor fue Jimmy Kimmel.

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis de “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once).

Jamie Lee Curtis de “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once). Mejor diseño de vestuario: “Black Panther: Wakanda Forever”

“Black Panther: Wakanda Forever” Mejor sonido: Mark Weingarten, James Mather, Al Nelson, Chris Burdon y Mark Taylor por “Top Gun: Maverick”.

Mark Weingarten, James Mather, Al Nelson, Chris Burdon y Mark Taylor por “Top Gun: Maverick”. Mejor guion adaptado: Sarah Polley por “Ellas hablan” (Women Talking).

Sarah Polley por “Ellas hablan” (Women Talking). Mejor guion original: Daniel Scheinert & Daniel Kwan por “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once).

Daniel Scheinert & Daniel Kwan por “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once). Mejor cortometraje animado: “El niño, el topo, el zorro y el caballo”.

“El niño, el topo, el zorro y el caballo”. Mejor cortometraje de ficción: “Un adiós irlandés” (An irish goodbye).

“Un adiós irlandés” (An irish goodbye). Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan de “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once).

Ke Huy Quan de “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once). Mejor canción original: Naatu Naatu de “RRR” por Kala Bhairava, M. M. Keeravani & Rahul Sipligunj

Naatu Naatu de “RRR” por Kala Bhairava, M. M. Keeravani & Rahul Sipligunj Mejor banda sonora: “Sin novedad al frente” (All Quiet on the Western Front).

“Sin novedad al frente” (All Quiet on the Western Front). Mejor documental: “Navalny”.

“Navalny”. Mejor cortometraje documental: “ The Elephant Whisperers” (Nuestro bebé elefante).

The Elephant Whisperers” (Nuestro bebé elefante). Mejor película extranjera: “Sin novedad al frente” (All Quiet on the Western Front).

“Sin novedad al frente” (All Quiet on the Western Front). Mejor película de animación: “ Pinocho de Guillermo del Toro” (Guillermo del Toro’s Pinocchio).

Pinocho de Guillermo del Toro” (Guillermo del Toro’s Pinocchio). Mejor maquillaje y vestuario: Adrien Morot, Judy Chin, Anne Marie Bradley por “La Ballena” (The Whale)

Adrien Morot, Judy Chin, Anne Marie Bradley por “La Ballena” (The Whale) Mejor diseño de producción: Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper por “Sin novedad al frente” (All Quiet on the Western Front).

Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper por “Sin novedad al frente” (All Quiet on the Western Front). Mejor edición: Paul Rogers por “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once).

Paul Rogers por “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once). Mejor fotografía: James Friend por Sin novedad al frente” (All Quiet on the Western Front).

James Friend por Sin novedad al frente” (All Quiet on the Western Front). Mejores efectos visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett por “Avatar: El camino del agua” (Avatar: The Way of Water).

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett por “Avatar: El camino del agua” (Avatar: The Way of Water). Mejor actor: Brendan Fraser por “La Ballena” (The Whale).

Brendan Fraser por “La Ballena” (The Whale). Mejor actriz: Michelle Yeoh de “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once).

Michelle Yeoh de “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once). Mejor dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert por “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once).

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once). Mejor película: “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once).