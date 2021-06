Una de las películas que actualmente viene teniendo miles de seguidores es “Rápidos y furiosos” o también conocida en su idioma original como “Fast and Furious”, debido a las 8 entregas que ha tenido a lo largo de los años. La característica principal de la franquicia es su explosiva narrativa, excelente producción y el profesionalismo de sus actores.

Entre los personajes que participan de esta importante película destaca Jordana Brewster, que interpreta a Mia Toretto y quien recientemente se sinceró con la fanaticada cuando reveló uno de los secretos que nadie sabía.

Esto se dio en una entrevista con Collider donde respondió varias interrogantes incluidas las referidas al próximo estreno de Rápidos y Furiosos “F9”.

LA CUARTA PELÍCULA

Cuando se le consultó respecto a cuál fue la película que más le ha gustado de la franquicia Fast & Furious, la actriz dijo que ha visto otra vez la número 5, al igual que la primera que fue estrenada.

“No he vuelto a ver la 4, pero para mí es muy gris. Está ambientada en Los Ángeles, Paul está de traje, yo estoy con este vestido rojo y tengo flequillo y estoy muy triste y cabreado con él. Siento que no recuerdo ese con mucho cariño”, expresó.

Resaltó que la película 5 fue la que más le ha impactado y que ahora el filme 9 “F9”, destacará más para ella porque “es muy bueno y tengo un poco más de acción. Me encanta ser parte de la acción. No solo me gusta hablar con los chicos. Es divertido entrar y ensuciarse”.

PUESTO 4: "Fast & Furious 6" (2013). (Foto: Difusión)

Por otro lado, Brewster confirmó estar orgullosa de su interpretación en el personaje Mia y cómo se inclinó hacia su dureza. Según dijo, eso fue algo que en la cuarta película le faltó a Mía Toretto.

“Creo que perdí eso a medida que la franquicia evolucionó, y fui un poco remilgado en 4 y luego volví a saber realmente lo que quiero en 5 y traté de retener eso en 9 porque es muy importante para mí que Mia esté muy centrada y con los pies en la tierra , y lo perdí de vista en 4”, aseguró.

LA NUEVA PELÍCULA “F9″

En el trailer de Fast & Furious 9 se puede apreciar que a medida que avanza la franquicia las mujeres vienen teniendo un papel más activo y Brewster parece estar contenta con el papel que viene interpretando.

Cabe indica que esta película será estrenada el 25 de junio en Estados Unidos y Canadá y promete varias sorpresas, incluido el regreso de Han Seoul-Oh (Sung Kang), a quien se creía muerto, y la introducción del hermano de Dom (Vin Diesel), Jakob Toretto (John Cena).