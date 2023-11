“Scream 7″ nos sorprende tanto fuera como dentro de la pantalla, con un nuevo director y la inesperada ausencia de actrices clave, incluida Jenna Ortega. En Depor, exploramos el misterio detrás de la partida de esta talentosa actriz que desempeñó un papel fundamental en el resurgimiento de la icónica franquicia de terror.

El 21 de noviembre, Variety dejó caer la primera bomba: Melisa Barrera, conocida por interpretar a Sam Carpenter en las dos entregas anteriores de “Scream”, fue despedida, según los informes, debido a publicaciones en Instagram relacionadas con el conflicto Hamas-Israel. El drama tras bastidores no se detuvo ahí.

Un día después, Deadline nos sorprendió con la noticia de que Barrera no sería la única ausencia destacada en el reparto principal. Jenna Ortega, quien da vida a Tara Carpenter, la media hermana de Sam en la película, también dirá adiós a la franquicia. ¿Qué sucedió exactamente para que otra actriz clave fuera excluida?

En "Scream", los personajes de Jenna Ortega y Melissa Barrera son hermanas (Foto: Paramount Pictures)

¿POR QUÉ JENNA ORTEGA NO ESTARÁ EN “SCREAM 7″?

Contrario a lo que podríamos pensar, la salida de Ortega no está vinculada a controversias políticas. De acuerdo con el mismo informe de Deadline, el motivo real detrás de su partida se debe a conflictos de programación con la temporada 2 de su exitosa serie de Netflix, “Wednesday”.

Resulta que la segunda parte de esta serie, dirigida por el genial Tim Burton, comenzará su producción esta primavera en Irlanda, creando un cruce imposible de sortear para Ortega, quien también formaba parte del reparto de “Scream 7″.

Este choque de agendas se intensificó porque la producción de “Scream 7″ experimentó retrasos debido a la huelga de actores y guionistas en Hollywood, que se prolongó hasta el 9 de noviembre de 2023.

Así que, al final, la historia se parece más a un choque de fechas que a un drama de pasillo. Estamos ansiosos por ver cómo se desenvuelven estas series con tanto talento involucrado.

“SCREAM 7” TAMBIÉN REEMPLAZÓ A LOS DIRECTORES

Parece que los directores originales, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet, también han pasado la batuta, y ahora hay un nuevo sheriff en la ciudad.

Desde el relanzamiento de la franquicia, Bettinelli-Olpin y Gillet eran los cerebros detrás de retomar el interés de los fanáticos. Sin embargo, el giro llegó en agosto de 2023 cuando The Hollywood Reporter soltó la bomba: el nuevo capo en el proyecto sería nada más y nada menos que Christopher Landon.

Este cineasta no es un novato en la escena, ya nos ha deleitado con películas como “We Have a Ghost”, “My Best Friend’s Exorcism” y “Actividad Paranormal 2″.

Así que, parece que “Scream” no solo nos trae sustos en la pantalla, ¡también nos regala giros sorprendentes detrás de cámaras!