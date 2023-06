“Secret Invasion” (“Invasión secreta” en inglés) es la nueva serie a Disney Plus y la primera de la Fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU), que incluye película como “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y “Guardians of the Galaxy Vol. 3″.

La primera temporada de la ficción de acción y aventura creada por Kyle Bradstreet cuenta con la dirección de Thomas Bezucha y Ali Selim. En los seis episodios, sigue a Nick Fury y sus aliados, Everett Ross, María Hill y el skrull Talos, quienes intentan frustrar una invasión Skrull en la Tierra.

Samuel L. Jackson encabeza el elenco de “Secret Invasion” conformado por Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke, Olivia Colman y Don Cheadle.

El actor Samuel L. Jackson vuelve como Nick Fury en la serie “Secret Invasion” (Foto: Marvel Studios/ Disney Plus)

¿CÓMO VER “SECRET INVASION”?

“Invasión secreta” se estrenará a nivel mundial el 21 de junio de 2023 en Disney Plus. Para ver la nueva serie de Marvel solo se necesita una suscripción a la plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “SECRET INVASION” POR PAÍS?

México, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y El Salvador: 01:00 am.

Perú, Colombia, Ecuador Y Panamá: 02:00 am.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Paraguay, Chile y Puerto Rico: 03:00 am.

Argentina, Brasil y Uruguay: 04:00 am.

España: 08:00 am.

LISTA DE EPISODIOS DE “SECRET INVASION”

Capítulo 1: 21 de junio de 20232

Capítulo 2: 28 de junio de 2023

Capítulo 3: 5 de julio de 2023

Capítulo 4: 12 de julio de 2023

Capítulo 5: 19 de julio de 2023

Capítulo 6: 26 de julio de 2023

TRÁILER DE “SECRET INVASION”

¿DE QUÉ TRATA “SECRET INVASION”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “en la nueva serie de Marvel Studios, ‘Invasión secreta’ que ocurre en el actual UCM, Nick Fury se entera de una invasión clandestina a la Tierra por parte de una facción de skrulls cambiaformas. Fury se une a sus aliados, entre ellos Everett Ross, María Hill y el skrull Talos, quien ha forjado una vida en la Tierra. Juntos correrán contra el tiempo para impedir la inminente invasión de skrulls y salvar a la humanidad”.