Después del éxito de la temporada 3 de “The Boys”, los productores y showrunners están preparando una nueva entrega que supere todo lo antes visto. Al final de la serie de Prime Video, Homelander formó una nueva conexión con Ryan y Soldier Boy resultó no ser de gran ayuda para derrotar al superhéroe.

Luego de que “El señor de los anillos: los anillos de poder” no tuviera el recibimiento que se esperaba, sobre todo considerando la gran inversión que se hizo para su realización, muchos fanáticos temieron que esto significara el fin de algunas de sus series favoritas originales de Amazon Studios.

Por el momento, ese no es el caso de “The Boys”, pues ya empezaron producciones hace un par de meses. Todo apunta a que, tanto el reparto como los desarrolladores, están construyendo algo que nos dejará sin palabras nuevamente.

Homelander presenta a Ryan como su hijo y parece que su relación será muy cercana a partir de ahora en "The Boys" (Foto: Amazon Studios)

LAS NUEVAS SÚPERS DE LA TEMPORADA 4 DE “THE BOYS”

Este lunes 10 de octubre, Prime Video publicó imágenes de dos de las nuevas superheroínas que aparecerán en la temporada 4 de “The Boys”. De acuerdo con el showrunner, Eric Kripke, esta entrega tendrá “algunos de los mejores y más locos” súpers en la historia de la serie.

Se trata de Sister Sage, quien es interpretada por Susan Heyward de “Orange is the new black”. Además, se suma Firecracker, a quien da vida Valorie Curry de “The Following”.

Les dejamos el primer vistazo a Sister Sage (Susan Heyward) y Firecracker (Valorie Curry) nuevos personajes que llegarán a la temporada 4 de #TheBoys pic.twitter.com/bblKhpB7KK — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) October 10, 2022

Al igual que el en el resto de temporadas, el diseño de supertrajes está a cargo de Laura Jean Shannon, quien también ha trabajado en películas como “Iron Man”, “Jumanji: en la selva”, “Elf”, entre otras.

Además de sus detallados vestuarios, no se conoce mucho más respecto a la historia de estos nuevos personajes, pues son creaciones de la serie y no provienen de los cómics de Garth Ennis. Por ellos, los fanáticos tendrán que descubrirlo con el estreno de “The Boys 4”.