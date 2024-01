“Griselda” es una serie de Netflix inspirada en la vida de Griselda Blanco, una mujer que se convirtió en la líder y creadora de uno de los cárteles más poderosos que existió en Miami en los años ochenta. Blanco El papel principal es interpretado por Sofía Vergara, la actriz colombiana también es la productora ejecutiva.

El elenco protagónico de la serie también incluye a Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito y Karol G, reconocida cantante que en la producción realiza su debut actoral. En el marco del lanzamiento de la serie, Sofía Vergara conversó con Depor.

Trabajaste en el desarrollo del proyecto durante casi una década, ¿por qué tenía tanta importancia y por qué querías interpretar a Griselda Blanco?

Sofía Vergara: “Cuando comencé a desarrollar el proyecto, quería un desafío para mí misma, porque Griselda Blanco es un personaje muy complejo. No es una heroína, y muchas de las cosas que hizo fueron terribles, pero también fue muy interesante. Había tantos matices para explorar en cuanto a quién era ella realmente como líder de un cártel y como intrépida emprendedora en el Miami de los setenta. Y por supuesto, también como mujer y como madre. Era una mezcla poco habitual, ella fue alguien que hizo todo lo posible por proteger a su familia”.

¿Qué perspectiva diferente aporta Griselda, en comparación a otras producciones sobre narcotraficantes?

Sofía Vergara: “De Griselda no se habló mucho, en realidad. Sin dudas, no fue tan famosa como Pablo Escobar, pero hasta él le temía en ese momento. Sabía valerse por sí misma y, además, nunca hemos visto un líder narco que organizara un envío de cocaína desde Colombia y después se fuera a casa a cuidar de sus tres hijos. Es como ver a Tony Montana armando loncheras”.

¿Qué le aportará la serie a la leyenda de Griselda?

Sofía Vergara: “Creo que la serie le dará al público una visión más amplia de esta mujer y su mundo. Griselda fue una extraordinaria fuerza de la naturaleza. Su vida fue tan trágica como aterradora, y las consecuencias fueron nefastas. Las vidas de sus víctimas cambiaron para siempre. Pero entender cómo una mujer logró meterse en ese mundo y llegar a la cima es una historia que no todo el mundo conoce”.

¿Cuál fue el elemento instrumental que te permitió sumergirte por completo en el mundo de Griselda?

Sofía Vergara: “Tuve un equipo increíble de peinado y maquillaje que hizo un trabajo maravilloso para crear este personaje que vivió en el mundillo del Miami de los setenta y los ochenta. Lograr la apariencia correcta era importante para mí, porque yo necesitaba desaparecer. No quería que nadie me viera como mi último rol, el de Gloria Pritchett. Quería meterme en la cabeza de Griselda y entender su mentalidad, de dónde venía”.

Cuéntanos acerca de la importancia del diseño en una serie de época como Griselda. ¿Cómo mejora la experiencia tanto para ti como para el público?

Sofía Vergara: “Los valores de producción de la serie fueron tremendos para nosotros. El Miami de esa época se veía diferente en cuanto a cómo la gente del mundillo narco vivía y se vestía. Estas locaciones y estilos son como personajes también. Los tratamos con el mayor respeto para hacerles justicia”.

¿Qué puedes contarnos acerca de la producción de la serie y cómo fue filmar Griselda?

Sofía Vergara: “No fue nada fácil. La historia abarca un periodo amplio, por lo tanto hubo muchas locaciones y escenas de acción. Y esta es una historia que no tiene muchos momentos felices. Cada episodio fue como hacer una minipelícula. Filmamos seis episodios, y es muy loco que cada uno de ellos nos llevara un mes”.

¿Cómo fue tu proceso de investigación?

Sofía Vergara: “Fue un proceso muy largo para mí. Casi diez años. Yo estaba en un avión hace un tiempo y leí en una revista algo acerca de una mujer colombiana sobre la cual jamás había escuchado, a pesar de que crecí en Colombia en los setenta y los ochenta. Y la mayoría de las personas que conozco tampoco sabían nada de ella. Enseguida pensé que se trataba de un personaje interesante. Siendo una mujer latina y por cómo sueno yo, no hay muchos proyectos que sean perfectos para mí. Es difícil encontrar roles así. Pensé que este era un papel que yo podía interpretar porque ella es una mujer colombiana fuerte. Me llevó muchísimos años, y además ella todavía vivía, lo que era un problema porque yo no quería contar su historia mientras ella todavía estuviera viva”.

¿Por qué podríamos decir que la serie trata sobre el poder de las consecuencias y no que apunta a elevar el mito de una criminal?

Sofía Vergara: “La serie no excusa las elecciones de vida de Griselda. En todo caso, echa luz sobre los efectos que el imperio narco tuvo en Miami y en la sociedad. No es una serie linda. Es descarnada a propósito, porque no se trata de una vida glamorosa. En general fue sangrienta y aterradora, y también contradictoria si tenemos en cuenta que sus valores incluían proteger y mantener a sus familias”.

¿Desde cuándo está disponible “Griselda”?

La serie se encuentra en Netflix desde el 25 de enero del 2024. La plataforma ofrece tres planes: básico a S/ 24,90 (reproduce contenido mediante teléfonos, tablets, computadoras y televisores, pero solamente en uno al mismo tiempo), Estándar a S/ 34,90 (puedes conectarte hasta en dos dispositivos a la vez) y Premium a S/ 44,90 (permite reproducir hasta en cuatro dispositivos en simultáneo)

Cabe destacar que si deseas compartir tu cuenta con alguien que no vive contigo, debes pagar 7.90 soles extras y crearle un perfil bajo la modalidad de miembro extra. Este pago extra lo asume el dueño de la cuenta.

¿Cuántos episodios tiene “Griselda” y cómo se llaman?

Episodio 1: La señora llega a la ciudad

Episodio 2: Blancos y ricachones

Episodio 3: El Mutiny

Episodio 4: Intermediaria

Episodio 5: El paraíso perdido

Episodio 6: Adiós, Miami

Reparto de “Griselda”

Griselda Blanco (Sofía Vergara)

Darío Sepúlveda (Alberto Guerra)

Arturo Mesa (Christian Tappan)

Rivi Ayala (Martín Rodríguez)

June Hawkins (Juliana Aidén Martinez)

Carmen Gutiérrez (Vanessa Ferlito)

Chucho Castro (Fredy Yate)

Carla (Carolina Giraldo, conocida como Karol G)

Tráiler de “Griselda”





