“El juego del calamar: El desafío” es de aquellos realities que te atrapan desde un comienzo, y cómo no iba a serlo, si se basó en la serie original “Squid Game”, lo que aseguró que fuera un rotundo éxito. A lo largo de diez episodios, vimos cómo 456 competidores lo dejaron todo para llevarse 4.56 millones de dólares; al final, solamente una persona fue la vencedora, pero aún no le han entregado el dinero. ¿Por qué?

Antes de responderte dicha interrogante, te precisamos que esta producción aterrizó en Netflix el 22 de noviembre de 2023 y terminó 15 días después, el 6 de diciembre. A lo largo del programa vimos amistad, alianzas, traición y más, todos con un claro objetivo: tener una estrategia que les permitiera entrar a la última etapa para ganar la millonaria suma. Cabe señalar que si aún no la has visto o no llegas al décimo capítulo, te advertimos que hay algunos spoilers que podrían arruinar tus expectativas. ¡Avisados están!

El monto que ofreció "El juego del calamar: El desafío" a los 456 participantes que ingresaron (Foto: Netflix)

LA RAZÓN POR LA QUE NO LE ENTREGAN LOS US$ 4.56 MILLONES A LA PERSONA QUE GANÓ EL REALITY

¡ALERTA DE SPOILER! Después de diez intensos episodios, tres jugadores llegaron a la última etapa: Sam (016), Mai (287) y Phill (451), pero solamente uno venció; fue así que Mai Whelan ganó “El juego del calamar: El desafío” y por ende se hizo de los 4.56 millones de dólares. Pese a la emoción, ella aún no ha recibido el premio, algo que preocupa, toda vez que el reality terminó de grabarse hace diez meses, en febrero. ¿Qué pasó?

Una fuente cercana a la producción del programa reveló a Vanity Fair que los participantes fueron informados desde un inicio sobre la entrega del premio a quien resultara ganador o ganadora, por lo que dijo que esta se iba a dar una vez acabada la emisión de “Squid Game: The Challenge” en la plataforma de streaming.

Tomando en cuenta que el último capítulo se emitió el 6 de diciembre, Netflix estaría preparando la entrega de la millonaria suma a Mai, de 55 años, quien dijo que con el dinero compraría una casa para jubilarse y el resto donar a causas que le interesan, entre ellos relacionados al medio ambiente.

¿QUÉ DIJO MAI SOBRE EL DINERO QUE RECIBIRÁ DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”?

En entrevista con The Sunday Times, Mai Whelan está ansiosa por recibir los 4.56 millones de dólares tras ganar “El juego del calamar: El desafío”. “Me siento como Tom Cruise en ‘Jerry Maguire’: ¡Muéstrame el dinero!”, manifestó.

Asimismo, contó que para la gala final hizo unas compras, y si bien se cuidó de no invertir mucho, para esta ocasión sintió que era justo y necesario. Sus gastos más caros fueron un corte de cabello, un traje de Ralph Lauren y zapatos Jimmy Choo. “Todavía tengo el remordimiento del comprador por eso, pero creo que es bien merecido”, señaló.

Whelan tiene 55 años, escapó de Vietnam cuando era niña durante el régimen comunista, así que desde joven fue una luchadora.