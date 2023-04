¡Que la Fuerza te acompañe! Star Wars Celebration 2023 realmente ha sido una fiesta para los fanáticos del universo creado por George Lucas, pues se han confirmado nuevas películas. Asimismo, se han dado más detalles sobre series que están por llegar y los primeros vistazos a esperados tráilers. Aquí te contamos todos los anuncios hechos y que, probablemente, estarán disponibles en Disney Plus.

El viernes 7 de abril de 2023, se realizó el evento de Lucasfilms que sirve como una especie de Comic Con exclusivo de la “Guerra de las Galaxias”.

La franquicia se encuentra en expansión y los últimos títulos– como “The Mandalorian”, “El libro de Boba Fett” y “The Bad Batch”–, están conectados, algo similar a lo que sucedió con las fases del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Si eres fanático de “Star Wars”, no te puedes perder todos los anuncios que se dieron y aquí tenemos toda la información.

LAS NUEVAS PELÍCULAS DE “STAR WARS”

1. La película de Rey

Pese a las opiniones divididas sobre “Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza”, el personaje de Rey tendrá una película que continúa con la historia de los últimos tres episodios.

Se situará 15 años después de “El ascenso de Skywalker” y tendrá como protagonista a Daisy Ridley, cuando ya es una maestra Jedi y trabaja dentro de una academia.

Es decir, la cinta mostrará el intento de reconstruir la Orden Jedi después de que esta fuera destruida al final de la “Venganza de los Sith”.

También se confirmó que la dirección estará a cargo de Sharmeen Obaid-Chinoy, quien ya ha trabajado antes en “Ms. Marvel”.

2. La película de Dave Filoni

Dave Filoni es el maestro del canon en la franquicia de “Star Wars” y quien ha estado a cargo (junto a Jon Favreau) de elaborar las series que han ampliado el universo de las Guerras Galácticas.

Durante el evento de Lucasfilms, se confirmó que finalmente dirigirá su propia película, con la colaboración de James Mangold (“Indiana Jones and the Dial of Destiny”), la cual se ubicará en los tiempos de la Nueva República y será el cierre de series como “The Mandalorian”, “Ahsoka” y “Skeleton Crew”. Algo así como un “Avengers Endgame” de Marvel, pero para “Star Wars”.

LAS PRÓXIMAS SERIES DE “STAR WARS”

1. “Ahsoka”

La serie de “Ahsoka” ya se había anunciado al final de 2020, pero durante la Star Wars Celebration se emitió el primer tráiler y ha confirmado muchas de las sospechas que se tenían sobre lo que se ha estado construyendo.

Por primera vez desde “Rebels”, se mencionó a Thrawn, el villano del programa animado que desapareció junto a Ezra Miller, pero que ahora estará de regreso ¿Será el Thanos de “Star Wars”?

Muchos personajes fueron mostrados como Rosario Dawson como Ahsoka, pero también otros que no vemos desde “Rebels”, como Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) y Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead).

Mira aquí el tráiler de “Ahsoka”.

2. “Skeleton Crew”

“Skeleton Crew” también se había anunciado a inicios de 2022, pero el 7 de abril de 2023 dieron más detalles de lo que podemos esperar en los meses posteriores.

En primer lugar, se dio a conocer que los diversos episodios estarán dirigidos por figuras como Daniel Kwan y Daniel Scheinert, David Lowery, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard y Lee Isaac Chung.

Adicionalmente, se mostró un corto en donde Jude Law aparece utilizando la Fuerza para tomar una llave, haciéndola flotar hasta su posición. El actor asistió al evento junto a sus coestrellas Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter y Robert Timothy Smith.

3. “The Acolyte”

A diferencia de las otras series, que se sitúan en la era de la Nueva República, “The Acolyte” toma lugar en la Alta República, específicamente 100 años antes de los eventos del “Episodio I: la amenaza fantasma”.

Durante esa época, los Jedis estaban en todo su esplendor, mientras que las fuerzas del lado oscuro estaban casi extintas.

Imagen promocional de “The Acolyte”, una de las nuevas series de “Star Wars” que está en producción (Foto: Lucasfilm)

“Aquí es cuando los malos estaban superados en número. Eran algo así como los desvalidos”, dijo Leslye Headland, la showrunner de la serie en el evento.

Amandla Stenberg interpreta a una antigua padawan, mientras que el actor surcoreano Lee Jung-jae dará vida a su maestro Jedi, con quien investigan una serie de crímenes con orígenes siniestros.

Además, veremos al primer Jedi de la especie Wookiee que ha sido adaptado en live-action. El personaje, llamado Kelnacca, estará interpretado por Joonas Suotamo, quien también dio vida a Chewbacca.

4. “Andor”

Como uno de los invitados al evento también estuvo Diego Luna, el protagonista de una de las mejores series de Disney Plus hasta el momento: “Andor”. Acompañado del creador, Tony Gilroy, confirmaron que ya están a la mitad del proceso de grabación de la temporada 2 y se espera que la fecha de estreno sea en agosto de 2024.

También mostraron un pequeño fragmento de las grabaciones, donde se vio a personajes como Cassian, Mon Mothma y Syril Karn, quienes están más involucrados que nunca en la rebelión.