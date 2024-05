El Día de Star Wars se celebrará este 4 de mayo, y es muy especial para aquellos fanáticos de la saga. El día es prácticamente una celebración mundial de todo el universo creado por George Lucas y nació en honor a la frase “May the 4th Be With You” (May the force be with you, es decir que la fuerza te acompañé en español), frase que mencionan siempre los Jedi. En Depor hemos recopilado las 50 frases más reconocidas de esta increíble franquicia.

Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News, el 4 de mayo de 1979. Esta era una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por haber sido nombrada primera ministra: «May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations», rezaba el escrito, que años después dio lugar al juego de palabras «May the Force be with you».

El evento principal se realizó en 2011, cuando el Toronto Underground organizó un festival de cine el 4 de mayo. Desde entonces, miles de empresas aprovechan el día para brindar descuentos en sus productos relacionados a Star Wars. Fue en 2013 cuando Disney -que había comprado los derechos de la franquicia en 2012, reconoció de forma oficial la fecha.

Darth Vader es uno de los personas con más seguidores de la franquicia. A pesar de completar su transformación como un Lord Sith, Anakin Skywalker logró su redención al ayudar a su hijo Luke en la pelea contra el Emperador Palpatine. | Foto: Disney

50 frases por Feliz Día de Star Wars 2024

“No conoces el poder del lado oscuro”, Darth Vader.

“¡Tú eras el elegido! ¡Se decía que destruirías a los Sith, no te unirías a ellos! ¡Traerías equilibrio a la Fuerza, no la dejarías en la oscuridad!... Eras mi hermano, Anakin. Te amaba”. Obi-Wan Kenobi a Anakin Skywalker.

“Miedo, ira, agresividad, el lado oscuro ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán”. – Maestro Yoda.

“El apego está prohibido. La compasión, por el contrario, que para mí no es sino el amor incondicional, es indispensable. Se puede decir que nos alienta a amar”. – Anakin Skywalker.

“El miedo a la pérdida un camino hacia el lado oscuro es”. – Maestro Yoda

“Miedo. El miedo atrae al temeroso, al fuerte, al débil, al inocente, al corrupto. El miedo, el miedo es mi aliado”. – Darth Maul

“Su compasión por ti será su perdición. Él vendrá a ti… y tú lo traerás ante mí”. – Maestro Yoda

“El odio te inunda el ser, ahora toma tu arma de Jedi… úsala, estoy desarmado, abateme con ella”. – Emperador

“Tu padre fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. Era Anakin Skywalker, y se transformó en Darth Vader. Cuando eso pasó, el buen hombre que era tu padre fue destruido”. Yoda

“Cuando me fui, no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro”. – Darth Vader

“Tu débil e inútil destreza, no se compara con el poder del ‘Lado Oscuro’… has pagado el precio por no tener visión”. – Emperador Palpatine

“Si se le pudiera atraer se convertiría en un poderoso aliado”. – Darth Vader.

“La fuerza es muy intensa en mi familia. Mi padre la tiene, yo la tengo y… mi hermana la tiene. Eres tú, Leia”. – Luke Skywalker

“Los mataría ahora mismo si no tuviese que arrastrar sus cadáveres”. – Dooku

“¿Te molesta que los otros Jedi sólo te llamen “el Clon”?” – Anakin

“Controla la insolencia de tu protegido para que me pueda concentrar”. – Dooku

“Sólo he matado a dos, no me hagas reconsiderar mi generosidad”. – Luke Skywalker

“La guerra no lo hace a uno más grandioso”. – Maestro Yoda

“Debería ser paciente, Maestro. Después de todo, el Conde en un caballero de la tercera edad, y ya no se mueve con tanta agilidad como solía”. – Anakin

“Señor, soy experto en 6 millones de formas de comunicación. Esa señal no la utiliza la Alianza. Podría ser una clave imperial”. – Han

“Bien. Pero me debe una, y no por salvarlo por décima vez”. – Anakin

“Eres libre de usar cualquier método que quieras, pero los quiero vivos”. – Luke Skywalker

“Hay algo en mí que siempre estuvo ahí, pero que ahora ha despertado y necesito ayuda”. – Rey

“Alpha. Es la clave usada para los prototipos. Todos formábamos parte del lote Alpha”. – A-17

“¿Trucos Mentales? No necesito trucos mentales para hacerte hablar”. – Anakin

“Ya no hay escape, mi joven aprendiz. La Alianza morirá, al igual que tus amigos”. – Emperador

“Anakin, controla tu insolencia. El conde se está concentrando”. – Kenobi

“Mis sensores detectan Cazas TIE, Prepárense”. – Paige Tico

“Me estás pidiendo que sea racional y se bien que eso es algo que no puedo hacer. Créeme me encantaría poder… olvidar mis sentimientos, pero no puedo”. – Anakin

“Este holocrón porta información por la que me pagaron para entregar. Yo no puedo desbloquearlo, pero tú sí. El último Jedi que tuvo mi misericordia se negó a abrirlo… Espero que no cometas el mismo error fatídico. […] No tenemos mucho tiempo. Te apresuras, Jedi, ¡o ella se muere”. – Cad Bane

“Siguiendo tus enseñanzas”. – Obi-Wan

“Si dedicaras tanto tiempo a la espada como a tu ingenio estarías a la altura del maestro Yoda como espadachín”. – Obi-Wan.

“No fui lo suficiente fuerte para salvarte, Mamá. No fui lo suficiente fuerte. Pero te prometo que no te fallaré otra vez. Te extraño… tanto”. – Anakin

“Pero a veces tu desobedeces órdenes”. – Ahsoka

“Estoy indefenso, toma tu arma… Atácame con todo tu odio, y tu jornada hacia el ‘Lado Oscuro’ estará por fin completa. – Emperador

“Miedo, ira, agresividad, el lado oscuro ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán”. – Maestro Yoda

“Bueno, bajo las circunstancias, es irrelevante que sepa o no pilotear esto. Pónganse los cinturones”. – Anakin

“Poderoso la fuerza me ha hecho pero no así de fuerte. El más allá me espera, justo como a todos. Ese es el modo de las cosas. Del modo de la Fuerza”. – Yoda

“Por favor, Maestro. No estamos en una competencia”. – Tano

“Entonces, ¿esta misión ha sido lo que usted suele considerar un éxito?” – Yularen

“Estás completando tu destino, Anakin”. – Palpatine

“No, nada de peros. Para mi no hay nada más importante que lo que siento por ti. Nada”. – Anakin

“Sólo un Caballero Jedi adiestrado y con la Fuerza como su aliada conquistará a Vader y a su Emperador. Si acabas tu aprendizaje ahora, si eliges el camino rápido y fácil como hizo Vader te convertirás en un servidor del mal. Paciencia”. – Yoda

“Claro. Ey, ¡Anakin! ¡Ella no es mi novia”. – Obi-Wan

“Es muy tarde para mí, hijo mío. El emperador te mostrará la verdadera naturaleza de la Fuerza. Él es tu maestro ahora”. – Yoda

“Mis poderes se han duplicado desde la última vez que nos encontramos, Conde. – Anakin

“Bien. Dos veces el orgullo, doble la caída”. – Conde Dooku

“Consigan ayuda! Deben consegir ayuda. ¡Ninguno de ustedes puede con un Señor Sith”. – Palpatine

“A veces hay cosas que nadie puede arreglar. No eres todopoderoso, An”. – Padmé Amidala

“Anakin, lo entiendo: quieres salvar a todos. Siempre quieres. Pero no puedes”. – Obi-Wan Kenobi