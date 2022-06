¿Qué pasó con Millie Bobby Brown? Ante el éxito de la temporada 4 de “Stranger Things”, han empezado a surgir curiosidades y preguntas sobre la producción de la serie de Netflix. Una de ellas ha estado ligado al look de la actriz que interpreta a Eleven, quien volvió a aparecer como la joven de los experimentos del doctor Brenner (Matthew Modine). ¿Se rapó la estrella juvenil para los nuevos capítulos?

En 2018, cuando el éxito del programa de los hermanos Duffer no hacía más que crecer en todo el mundo, Bobby Brown subió un video en su cuenta oficial de Instagram para explicar qué había detrás de haberse rapado para salir en la televisión.

“Mientras me miraba a mí misma y no podía ver a mi yo anterior, me di cuenta de que ahora tengo un trabajo que hacer y que es inspirar a otras niñas que su imagen no es lo más importante. Lo que me parece importante es cuidar, amar e inspirar a otras chicas. Pensé compartir mis pensamientos durante este momento de cambio”, manifestó a sus millones de seguidores. En su perfil, este video ya no existe.

¿Qué pasó en la temporada 4 de “Stranger Things”? La encargada del look de los personajes de la serie de Netflix develó si la celebridad se volvió a rapar para dar vida a Eleven, papel que la llevó a la fama mundial.

Eleven con su traje para entrar al Otro Lado (Foto: Netflix)

¿MILLY BOBBY BROWN SE RAPÓ PARA DAR VIDA A ELEVEN EN “STRANGER THINGS 4″?

No, la actriz estadounidense Millie Bobby Brown no se rapó para interpretar a Eleven en la temporada 4 de “Stranger Things”. La celebridad utilizó una peluca en los flashback donde aparece su personaje con el cabello corto como parte de los experimentos.

Quien se encargó de revelar este detalle fue Sarah Hindsgaul, la estilista de la serie de Netflix. Ella relató el difícil proceso para simular que Eleven tiene el cabello muy corto, ocultando la extensa melena que ahora luce la artista.

“Lo más importante es una envoltura apretada de su propio cabello para que la forma de su cabeza sea lo más natural posible. Para eso mojamos su cabello y lo pegamos a su cabeza con un gel. Después le envolvimos la cabeza con un material elástico muy apretado y la pusimos al calor para que se secara durante 15 minutos”, explicó en un video en Instagram.

Este detalle llamó la atención de los fanáticos de “Stranger Things”, quienes se dividieron entre los que defendían la decisión de la estrella juvenil de cuidar su pelo y otros que la tildaron de diva a su corta edad.

¿CÓMO VER “STRANGER THINGS 4″?

El volumen 1 de la temporada 4 de “Stranger Things” se encuentra disponible en Netflix desde el viernes 27 de mayo de 2022. El programa subió sus siete episodios a la plataforma de streaming. El volumen 2 llegará el 1 de julio, de acuerdo al anuncio oficial de los responsables de la ficción.

FRASES INOLVIDABLES DE “STRANGER THINGS 4″

“Ya no (soy una superhéroe)”

Sin lugar a dudas, una de las frases más conmovedoras de la temporada 4 de “Stranger Things” es cuando Eleven le dice a Mike que ya no es una superhéroe, después de perder sus habilidades y entrar en un conflicto de identidad.

“¿Qué hiciste?”

Pero como lo extraño ha marcado siempre la serie de Netflix, hay un recuerdo de los “compañeros de clase” de Eleven que fueron masacrados junto al Dr. Brenner, quien le pregunta qué es lo que ha hecho a la joven protagonista, dando a entender que fue ella quien los asesinó a todos.

Eleven con una bata blanca y siendo monitoreada (Foto: Netflix)

