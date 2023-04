Los videojuegos se han convertido en materia prima clave para las nuevas adaptaciones cinematográficas. En años pasados disfrutamos de estrenos como “Detective Pikachu”, “Sonic the Hedgehog”, y recientemente pasó por HBO Max la serie “The Last of Us”. La más reciente adaptación que ha llegado a los cines es “Super Mario Bros. La Película”, de Illumination, Universal Pictures y Nintendo.

Tras haber comenzado su proyección en algunos países del mundo, la cinta comenzó a recibir las primeras críticas de los especialistas en cine. En estos momentos, la película se ha llevado un 54% en el portal Rotten Tomatoes.

Sin embargo, la puntuación que los fans le han dado a la cinta difiere con los conocedores de cine. Al momento de redactada esta nota, hay más de 250 comentarios de los espectadores en el portal mencionado y se le ha dado un puntaje de 95%.

Comentarios de los espectadores

Super Mario Bros. La Película debuta en Rotten Tomatoes con puntajes divididos. Foto: Captura

“Mucha comedia relacionada a los juegos en solo una hora y media. Constantemente divertida y disfrutable, incluso si no has jugado a los juegos. ¡Superó mis expectativas!”, escribe Kami y le da cinco estrellas.

“Chris Prat interpretó a un mejor Mario de lo que esperábamos. Muchas referencias en el guion y la animación. Junto a las películas de Sonic, se encuentra entre las mejores adaptaciones de videojuegos. ¡Ve a verla”, comenta Rango.

“Es mucho mejor de lo que esperaba. Los gráficos son fenomenales. Esta película se merece muchos premios. Me hubiera gustado escuchar las voces originales de los juegos pero no estuvo mal del todo. Me brindó mucha diversión y trajo memorias.” añadió Javi G.

