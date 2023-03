Un gran proyecto de Nintendo está por llegar y no nos referimos a la Nintendo Switch 2, sino a la cinta “Super Mario Bros. La Película”. En el más reciente Nintendo Direct, la compañía compartió información, fotos y videos inéditos de la producción.

Shigueru Miyamoto dio la bienvenida a todos los gamers y fans de Mario Bros. al evento. “Por cierto, ¿sabes qué ocurre el 10 de marzo?”, comentó el directivo. “Si lo escribre en inglés tiene le siguiente aspecto. Se puede leer como Mar10″, añdía Miyamoto.

Esta fue la forma en la que introdujo el Día de Mario, fecha elegida para el estreno del tráiler final de la cinta. No obstante, por el cambio de horario entre América y Asia, para nosotros se estrenó el 9 de marzo. Tras este mensaje, explicaron que se han involucrado más de 600 personas en los trabajos técnicos y profesionales durante los últimos seis años.

Seguidamente, pasamos a ver los actores involucrados en el proyecto. Chris Pratt bromeaba con que no se pueden olvidar de Luigi, quien también es protagonista de la cinta; entre tanto, Seth Rogen aclaraba que su personaje (Donkey Kong) también es relevante.

Tráiler final de “Super Mario Bros. La Película”

El tráiler inicia con la revelación de que Bowser ha capturado a varios personajes de la franquicia Mario Bros., entre ellos Luigi. Mario, la Princesa Peach, Toad y los habitantes del Reino Champiñón tendrán que enfrentar al poderoso villano para liberar a sus amigos y salvar todo el mundo fantástico.

Se le da especial importancia a la escena de Mario Kart. Bowser tiene un enorme vehículo, mientras que Mario debe robar un auto para seguir en la carrera y la Princesa Peach muestra su veloz motocicleta.

Sinopsis oficial de “Super Mario Bros. La Película”

De Illumination y Nintendo llega una nueva película animada basada en el mundo de Super Mario Bros. La película se estrenará en Norteamérica el 5 de abril de 2023 y en Japón el 27 de abril de 2023.

Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic (colaboradoresen Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies) de un guión de Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part, Illuminations’s Minions: The Rise of Gru), la película está protagonizada por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Princess Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek y Sebastian Maniscalco como Spike.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.