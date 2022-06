Robert De Niro es un actor estadounidense de 78 años que ha marcado su nombre en la historia del cine con clásicos como “El Padrino II”. Tiene una trayectoria extensa y prolífica, destacando en diversos géneros como la acción, el drama y hasta la comedia. No hay respuesta única cuando se trata de buscar la mejor película del artista. Pero se tienen varias candidatas. Una de ellas acaba de volver al catálogo de Netflix.

Se trata de un filme de culto que resaltó su gran talento para la actuación. De Niro se convirtió en un antihéroe muy recordado, con una frase que se quedó grabada en la cultura popular y que se ha repetido por décadas, a manera de homenaje, en otras cintas: “Are you talking to me?” (“¿Me está hablando a mí?”).

Así es, nos referimos a la película “Taxi Driver”, cinta de Martin Scorsese, con el guion de Paul Schrader, que se estrenó en 1976 y quedó dentro de las mejores películas de todos los tiempos. El filme ha vuelto a la mencionada plataforma de streaming y aquí te contamos más información de su trama.

De Niro como Travis en la película "Taxi Driver" (Foto: Bill/Phillips)

¿DE QUÉ TRATA “TAXI DRIVER”?

Travis Bickle es un taxista que trabaja en el lado más oscuro de New York. Desde su vehículo, mira una cuidada destartalada y corroída por el crimen, la prostitución, las drogas, la desidia de las autoridades. En ese mundo desvaído, el exsoldado estadounidense en Vietnam enfrenta su marginalidad y lo que vivió en la guerra.

El antihéroe se enamora, se frustra por lo que vive a diario y busca una forma de conseguir un cambio en la ciudad ambientada en la década de los 70. Conoce cómo funciona el bajo mundo y se obsesiona con una menor de edad que es prostituida por un sujeto apodado “Sport”.

“Taxi Driver” es una obra maestra porque refleja la doble decadencia de una gran urbe y sus ciudadanos. Travis canaliza esa genialidad de Scorsese y Schrader para reflejar la violencia que puede brotar una realidad abrumadora e injusta. La soledad, además, es uno de los grandes temas de la película.

En el libro “Scorsese por Scorsese”, el director cuenta que De Niro repitió varias veces la famosa pregunta “¿Me estás hablando a mí?” porque estaban filmando en una zona muy ruidosa de New York y temía que el sonido no se hubiera grabado de la manera correcta.

A pesar de que así surgiera la emblemática escena, el hecho de que un hombre haga una pregunta en un cuarto donde no hay nadie más, una y otra vez, demuestra qué tan solo se encontraba Travis. Porque una pregunta es una interpelación hacia el otro, un cuerpo con voz que se le ha negado al taxista a lo largo del filme.

Por este y más motivos, “Taxi Driver” es una de las mejores historias que se han filmado, con una mirífica actuación de Robert De Niro y una trama que va más allá de la violencia o la acción como el entretenimiento más básico.

Travis de rojo y manejando su taxi (Foto: Bill/Phillips)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TAXI DRIVER”?

Robert De Niro como Travis Bickle

Cybill Shepherd como Betsy

Jodie Foster como Iris “Easy” Steensma

Albert Brooks como Tom

Harvey Keitel como Matthew “Sport” Higgins

Leonard Harris como senador Charles Palantine

Peter Boyle como “Wizard”

Harry Northup como Doughboy

Martin Scorsese como un pasajero en el taxi de Travis

Victor Argo como Melio, dueño de una tienda

Steven Prince como “Easy Andy”

Joe Spinell como el oficial de Travis en la empresa de taxis

Travis mirando una película para adultos (Foto: Bill/Phillips)

¿CÓMO VER “TAXI DRIVER”?

La película “Taxi Driver” de Martin Scorsese ha vuelto como una de las novedades de la plataforma de streaming Netflix. Puedes ver la cinta, de manera online en este link.

