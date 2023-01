“The Last of Us” se estrenó hace tan solo una semanas, el domingo 16 de enero del 2023, en HBO Max. Sin embargo, pese a su poco tiempo de emisión, ya alcanzó sorprendentes números de audiencia en la plataforma de streaming, siendo solo superada por el éxito de “House of the Dragon”.

Así, a pesar de que se sabe que la adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog tendrá una primera temporada de 9 capítulos, muchas personas quieren saber si también se lanzará una segunda parte del proyecto protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Entonces, ¿”The Last of Us” tendrá temporada 2? A continuación, te revelamos lo que sabemos de la potencial season 2 de la serie.

¿“THE LAST OF US” TENDRÁ TEMPORADA 2?

La respuesta corta es SÍ. Para alegría de los seguidores de la popular ficción, el pasado 27 de enero del 2023 se anunció que “The Last of Us” ha sido renovada para una segunda temporada.

Esta grata noticia llega luego de que la producción obtuvo el 97% de críticas positivas entre los expertos de Rotten Tomatoes. Además, tuvo el segundo debut más grande de una serie de HBO y acumuló un total de 22 millones de espectadores.

Por supuesto, esta revelación fue recibida con mucho entusiasmo por Bella Ramsey, la actriz que interpreta a Ellie. La joven artista aparece totalmente sorprendida en las fotografías compartidas por Josh Horowitz.

Bella Ramsey y su feliz reacción frente a la renovación de "The Last of Us" por una segunda temporada (Foto: Josh Horowitz / Twitter)

¿QUÉ DIJERON LOS CREADORES DE ”THE LAST OF US” SOBRE LA TEMPORADA 2?

A través de una declaración pública, Neil Druckmann se mostró muy agradecido por la confianza del famoso estudio y reflejó su emoción por la continuación de la historia.

“Me siento honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble elenco, equipo y HBO superó mis altas expectativas. ¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada!”, afirmó.

Por otro lado, Craig Mazin manifestó: “Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y HBO por nuestra asociación y estoy aún más agradecido con las millones de personas que se han unido a nosotros en este viaje. La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, no podría estar más preparado para volver a sumergirme”.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”?

Si bien no se ha anunciado la sinopsis oficial de la segunda entrega del programa, los creadores previamente le revelaron a The Hollywood Reporter que no adaptarían la historia más allá de lo presentado en el videojuego original. Es decir, no quieren caer en el error de series como “Game of Thrones” y su propia versión de los textos de George R.R. Martin.

“No tenemos planes de contar ninguna historia más allá de adaptar los juegos. No nos encontraremos con el mismo problema que ‘Game of Thrones’, ya que la Parte II no termina en un suspenso”, afirmó Druckmann.