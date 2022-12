A pesar de 12 temporadas exitosas, “The Big Bang Theory” terminó en 2019 debido a que Jim Parsons, quien interpretó a Sheldon Cooper, tomó la decisión de abandonar la sitcom de CBS. Aunque el resto del elenco estaba dispuesto a continuar con el programa los productores determinaron que lo mejor era terminar la serie con el reparto completo.

Tres años después del emotivo desenlace de la ficción que tiene 279 episodios, el actor y productor estadounidense de 29 años confesó que le hubiese gustado ver cómo se vería la comedia de situación sin su personaje.

En una entrevista con Yahoo!, Jim Parsons aseguró que “se siente bien” acerca de cómo navegó su decisión de dejar “The Big Bang Theory”. “Nunca es agradable escuchar que has hecho algo que accidentalmente hizo que alguien se enojara o se sintiera mal. Pero estaba haciendo lo que tenía que hacer, y esa fue la mejor manera de manejarlo. Para ser honesto, no éramos el tipo de grupo que sentía que necesitaba tener una reunión grupal de esa manera”.

También aclaró que en ese momento no tenía idea de que su decisión resultaría en el final del programa. “No puedo decir que me sorprendió, pero tampoco me hubiera sorprendido si hubiera continuado. ¡Había una parte de mí que tenía una sensación de deleite de que podría continuar sin mí! Pero eso no fue lo que sucedió”, explicó.

"The Big Bang Theory" terminó después de 12 temporadas (Foto: CBS)

¿POR QUÉ “THE BIG BANG THEORY” NO CONTINUÓ SIN SHELDON COOPER?

El reparto principal de “The Big Bang Theory” estaba conformado por Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), Jim Parsons (Sheldon Cooper), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard Wolowitz) y Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) y cuando la serie se estrenó en 2007 todos tenían prácticamente el mismo nivel de relevancia.

Sin embargo, cómo señaló Screen Rant, a medida que avanzaba y Sheldon se convertía en el personaje más destacado y la mayoría de situaciones giraban en torno, lo que se convirtió en un gran problema hacia el final de la ficción.

Aunque el programa intentó remediarlo, ya era demasiado tarde, lo que hizo casi imposible que “The Big Bang Theory” continuara sin Sheldon Cooper. Primero, se debería explicar de manera convincente su salida. ¿Cómo se hubiese explicado que alguien que odia el cambio decida abandonar Pasadena y empezar una nueva en otro lugar?

Además, el retiro de Sheldon derivaría en la salida de Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), lo que dejaría a la sitcom de CBS con tan solo cinco personajes principales y sin la dinámica del grupo de amigas: Amy, Penny y Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch).

“Young Sheldon”, único spin-off de “The Big Bang Theory”, es otra muestra de lo relevante que era Sheldon para la comedia de situación y que sin él la serie no habría tenido sentido.