“The Big Bang Theory” es una de las series de comedia más populares hasta el momento, y ha llegado tener a 12 temporadas. Aunque su primer episodio se emitió en CBS en el 2007, tiene tan buena acogida que se sigue transmitiendo a través de otras plataformas como HBO Max.

El programa de televisión fue creado por Chuck Lorre y Bill Prady, quienes propusieron hacer el centro de la historia a un grupo de amigos muy capaces en la ciencia, pero con dificultades para relacionarse. Sin embargo, se encontraron con una nueva vecina que los hizo salir de su zona de confort.

El reparto principal, que se ha vuelto muy querido por la audiencia, está conformado por Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik y Melissa Rauch.

LA POLÉMICA ESCENA DEL EPISODIO PILOTO DE “THE BIG BANG THEORY”

Recientemente, el episodio piloto de “The Big Bang Theory” se ha vuelto el centro de discusión. Esto sucedió luego de que el libro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series” de Jessica Radloff revelara que una escena fue eliminada.

Se trata de los primeros minutos del piloto emitido el 24 de septiembre de 2007, en donde Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter acuden a una clínica de donación de esperma especializada en individuos con altos coeficientes intelectuales. El objetivo era conseguir dinero rápido para contratar un servicio de internet más rápido, pero ambos terminaron huyendo del lugar.

Un reporte de TV Line, el cual mostró algunos vistazos del libro de Radloff, aseguraba que Chuck Lorre, uno de los creadores de la serie, decidió cortar esta escena de la versión sindicada que luego cede sus derechos para transmitirse en otros canales y plataformas.

Sheldon y Leonard llenando el formulario en el banco de espermas en el episodio piloto de "The Big Bang Theory" (Foto: Warner Bros. Television)

LO QUE DIJERON CHUCK LORRE Y JIM PARSONS ACERCA DE LA ESCENA ELIMINADA

De acuerdo con lo que dijo Chuck Lorre, la decisión de cortar la escena del banco de esperma se había debido a que se sentía fuera de lugar con el resto de la serie.

“La escena estaba tan mal. En mi mente, el programa realmente comenzó con esos incómodos saludos entre Penny, Sheldon y Leonard cuando ella está desempacando cajas en su apartamento”, afirmó el creador de comedias como “Two and a Half Men” y “Mike & Molly”.

Por su parte, Jim Parsons confesó que al principio no le llamó la atención la escena, pero que, en retrospectiva, no era algo que Sheldon haría.

“En ese momento, la escena del banco de esperma no me molestó. Mirando hacia atrás, estaba fuera de lugar, pero no había forma de que los productores lo supieran. Nadie sabía quién era Sheldon todavía, por lo que la audiencia en vivo lo aceptó por lo que era. Pero ahora es información confusa, y entiendo por qué Chuck la sacó de la sindicación, porque el episodio es mucho más fuerte y especial sin ella”, explicó el protagonista de la serie de comedia.

EL PILOTO ORIGINAL DE “THE BIG BANG THEORY”

Algo que muchos no conocen es que el piloto original de “The Big Bang Theory” era muy diferente a lo que se emitió en CBS. En la primera versión, no existían Penny, Howard y Raj. En su lugar, estaban Katie (Amanda Walsh) y Gilda (Iris Bahr).

Katie era muy parecida al personaje de Kaley Cuoco, excepto que era más mala y con acciones más cuestionables.

Sin embargo, la mayor sorpresa es la personalidad de Sheldon, quien se mostraba mucho más interesado en el sexo. En el episodio, asegura haber mantenido relaciones con Gilda en una convención de Star Trek.

CBS le gustó la propuesta en marcos generales, pero rechazó el piloto. Por ello, le pidió a Chuck Lorre y a Bill Prady que produzcan uno nuevo que cumpla con las expectativas.