Desde el estreno de “The Last of Us” en enero, la serie ha causado mucha sensación entre los usuarios de HBO Max y también entre los seguidores del videojuego homónimo que fue desarrollado por Naughty Dog.

Y es que hasta el momento cada capítulo ha encantado a las personas que disfrutan la historia. La serie trata sobre Joel y Ellie, un hombre y una adolescente que viajan juntos en medio de una pandemia provocada por el hongo Cordyceps.

“The Last of Us” se transmite por streaming y ofrece un episodio nuevo cada semana. A continuación, te contamos el nombre del capítulo seis y datos sobre su estreno.





¿Cuándo se estrena el capítulo 6 de “The Last of Us”?

El episodio seis de la serie basada en el videojuego homónimo llega a HBO Max el domingo 19 de febrero a las 9:00 p.m.





¿Cómo se llama el capítulo 6 de “The Last of Us”?

“The Last of Us: capítulo 6” se llama “Kin” y de acuerdo con el tráiler que ha publicado HBO Max promete ser tan emotivo como los episodios anteriores.





¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de “The Last of Us”?

“The Last of Us: capítulo 6” se estrena a las 9:00 p.m. Hasta el momento en HBO Max hay cinco capítulos disponibles.





¿Cuál es el argumento de el capítulo 6 de “The Last of Us?

Joel y Ellie siguen viajando para encontrar a Tommy, el hermano del adulto. Ambos han llegado a un nuevo lugar y aquí para suerte de los protagonistas, los hermanos se reencuentran y se dan un fuerte abrazo.

Luego de ese encuentro tan afectuoso, la reunión entre ambos no luce muy agradable porque cada uno tiene diferentes pensamientos sobre la situación. Además, alguien advierte a Ellie sobre una posible traición.





¿En qué streaming se encuentra “The Last of Us”?

La serie sobre “The Last of Us” puede ser vista en HBO Max, plataforma de streaming que está disponible para televisor, celulares, iPad, computadoras, entre otros aparatos.





¿Desde cuándo está disponible “The Last of Us”?

La serie se encuentra en HBO Max desde el domingo 15 de enero. Los creadores de la adaptación empezaron a trabajar en la producción en junio del 2020 y un año después inició el rodaje que duró hasta junio del 2022.





¿Qué día se estrenan los capítulos de “The Last of Us” que todavía no se encuentran disponibles?





Episodio 6 (19 de febrero de 2023)

Episodio 7 (26 de febrero de 2023)

Episodio 8 (5 de marzo de 2023)

Episodio 9 (12 de marzo de 2023)





¿Cuál es la sinopsis de “The Last of Us”?

La serie está ambientada veinte años después de la civilización como la conocemos haya sido destruida y los habitantes se encuentran atravesando una pandemia. Mientras esta situación afecta a Estados Unidos, un hombre y superviviente llamado Joel es contratado para trasladar a Ellie, una niña de 14 años, hasta la Casa del Estado de Massachusetts.





Reparto de “The Last of Us”





Pedro Pascal (Joel)

Bella Ramsey (Ellie)

Nico Parker (Sarah)

Gabriel Luna (Tommy)

Merle Dandridge (Marlene)

Jeffrey Pierce (Perry)

Storm Reid (Riley)

Anna Torv (Tess)

Nick Offerman (Bill)

Lamar Johnson (Sam)

Keivonn Woodard (Henry)





Tráiler del capítulo 6 de “The Last of Us”









