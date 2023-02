“The Last of Us” es una serie basada en el videojuego homónimo que se transmite por HBO Max. Actualmente, la producción solamente tiene cinco capítulos disponibles porque cada semana se estrena un episodio nuevo.

El viernes 10 de febrero se estrenó el capítulo 5, el cual presentó a dos nuevos personajes: Sam y Henry, dos hermanos que también están buscando la forma de escapar y que solamente se tienen el uno al otro.

El episodio ha conmovido a los seguidores de la serie y el videojuego porque en la producción que emite HBO Max, Sam es un niño sordo que tiene una relación muy cercana con su hermano Henry.

Bajo ese contexto, en el capítulo 5 se puede ver que los diálogos entre los hermanos son realizados con lenguaje de señas. ¿Pero Lamar Johnson, actor que interpreta a Henry, tuvo que aprender ese lenguaje? A continuación, te damos la respuesta.





¿Lamar Johnson, actor que interpreta a Henry en “The Last of Us” aprendió lenguaje de señas para comunicarse con Sam en la serie?

La respuesta es sí, aunque de acuerdo con el actor fue un curso acelerado. Y es que para Lamar era muy importante crear una fuerte conexión con Sam y también con Keivonn Woodard, actor que interpreta al personaje.

"Afortunadamente, HBO y el equipo de "The Last of Us" me brindaron un excelente sistema de apoyo. Tenía un director de ASL (American Sign Language / lenguaje de señas americana) y varios intérpretes a mi lado, ayudándome a hacerlo de la mejor manera posible. Era importante para mí hacerlo de una manera que se sintiera orgánica y natural porque el actor que interpreta a Sam es sordo en la vida real y entiendo que estamos representando a una comunidad de personas. Era importante para mí dar lo mejor en esa representación y tratar de hacer lo mejor que pudiera con lo que me dieron, en el tiempo que me dieron. Estoy muy contento con el trabajo. Estaría en el set o en casa haciendo la tarea. Fue un curso bastante acelerado, especialmente cuando llegué allí por primera vez, pero disfruto los desafíos porque, al otro lado de un desafío, está el crecimiento. Entonces, estoy muy feliz por eso", comentó el actor en una entrevista con Collider.





¿Por qué Sam es sordo en la serie de The Last of Us”?

El personaje de Sam no es sordo en el videojuego, pero el showrunner Craig Mazin decidió realizar ese cambio para que el niño muestre que él y Henry tienen una relación muy cercana. Asimismo, de acuerdo con Neil Druckmann, escritor y productor ejecutivo del programa hace que este cambio vuelva más impactante la historia entre los hermanos.





¿Desde cuándo está disponible el capítulo 5 de “The Last of Us”?

El quinto capítulo de la serie basada en el videojuego homónimo está en HBO Max desde el viernes 10 de febrero. Es decir, el episodio se estrenará dos días antes de lo usual.





Capítulo 6





¿Cuándo se estrena el capítulo 6 de “The Last Of Us”?

El episodio 6 de "The Last of Us" llega a HBO Max el 19 de febrero del 2023. El cambio de día para el estreno de un nuevo episodio solamente ocurrió para el número 5.





¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de "The Last of Us"?





México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay: 11:00 p.m.





¿En qué streaming se encuentra “The Last of Us”?

La serie sobre "The Last of Us" puede ser vista en HBO Max, plataforma de streaming que está disponible para televisor, celulares, iPad, computadoras, entre otros aparatos.





¿De qué trata “The Last of Us”?

La serie está ambientada veinte años después de la civilización como la conocemos haya sido destruida y los habitantes se encuentran atravesando una pandemia. Mientras esta situación afecta a Estados Unidos, un hombre y superviviente llamado Joel es contratado para trasladar a Ellie, una niña de 14 años, hasta la Casa del Estado de Massachusetts.

Para poder lograr ese cometido y de esa forma Joel pueda recibir el cargamento de armas que le prometieron por ayudar en el traslado de la adolescente, ambos van a tener que apoyarse para sobrevivir.





Reparto de “The Last of Us”

Pedro Pascal (Joel)

Bella Ramsey (Ellie)

Nico Parker (Sarah)

Gabriel Luna (Tommy)

Merle Dandridge (Marlene)

Jeffrey Pierce (Perry)

Storm Reid (Riley)

Anna Torv (Tess)

Nick Offerman (Bill)

Lamar Johnson (Sam)

Keivonn Woodard (Henry)





Tráiler de el capítulo 6 de "The Last of Us"









