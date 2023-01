“The Last of Us” es la nueva serie que pronto estrenará HBO Max. Esta es una adaptación del popular videojuego homónimo de Naughty Dog y está protagonizada por las estrellas Pedro Pascal y Bella Ramsey.

La ficción se desarrolla 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, momento en el que el superviviente Joel debe sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzarán Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir.

¿Quieres saber más sobre la producción? A continuación, te revelamos cuándo, a qué hora y cómo ver la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann.

FECHA DE ESTRENO DE “THE LAST OF US”

La serie “The Last of Us” se estrenará el domingo 15 de enero del 2023. Al igual que producciones como “House of the Dragon” o “The White Lotus”, la ficción lanzará un capítulo semanal desde esa fecha.

Bella Ramsey en el póster de "The Last of Us" (Foto: HBO)

HORA DE ESTRENO DE “THE LAST OF US”

Estas son las horas específicas en las que podrás ver “The Last of Us” desde el territorio donde te encuentres:

México: 8:00 pm.

8:00 pm. Guatemala: 8:00 pm.

8:00 pm. Honduras: 8:00 pm.

8:00 pm. El Salvador: 8:00 pm.

8:00 pm. Nicaragua: 8:00 pm.

8:00 pm. Costa Rica: 8:00 pm.

8:00 pm. Perú: 9:00 pm.

9:00 pm. Colombia: 9:00 pm.

9:00 pm. Panamá: 9:00 pm.

9:00 pm. Ecuador: 9:00 pm.

9:00 pm. Venezuela: 10:00 pm.

10:00 pm. Bolivia: 10:00 pm.

10:00 pm. República Dominicana: 10:00 pm.

10:00 pm. Puerto Rico: 10:00 pm.

10:00 pm. Paraguay: 11:00 pm.

11:00 pm. Chile: 11:00 pm.

11:00 pm. Argentina: 11:00 pm.

11:00 pm. Uruguay: 11:00 pm.

11:00 pm. España: 2 p.m. del lunes 16 de enero del 2023.

¿CÓMO VER LA SERIE “THE LAST OF US”?

La serie “The Last of Us” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming HBO Max desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción regular al servicio.

EL TRÁILER DE “THE LAST OF US”

¿CUÁLES SON LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “THE LAST OF US”?

Se ha anunciado que el primer capítulo de “The Last of Us” tiene una duración de 1h 28 m. Este se titula “When You’re Lost in the Darkness” y está dirigido por Craig Mazin, quien también escribió el guion junto con Neil Druckmann.

El segundo episodio es “Infected”, el cual se lanzará el domingo 22 de enero del 2023. Este está bajo la dirección de Neil Druckmann.