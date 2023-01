Dentro de poco, HBO Max estrenará “The Last of Us”, la serie que adapta el famoso videojuego creado por la productora Naughty Dog. La historia se sitúa en un contexto postapocalíptico debido a la proliferación de un hongo mutante que generó algo similar a “The Walking Dead”. Este universo tiene años de desarrollo y es complicado, por lo que aquí les explicaremos lo básico que deben saber acerca del Cordyceps y el efecto que tiene en los humanos.

El programa de televisión está protagonizado por Pedro Pascal, quien interpreta a Joel, uno de los sobrevivientes que se convierte en contrabandista. Asimismo, Bella Ramsey, quien también fue parte de “Games of Thrones” con el actor chileno, da vida a Ellie, la adolescente que debe transportar a las Luciérnagas (Fireflies en su nombre original).

La serie llegará a la plataforma de HBO Max el 15 de enero de 2023, cuando se lanzará el primer episodio titulado “When You’re Lost in the Darkness” (“Cuando estás perdido en la oscuridad” en español).

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “The Last of Us”.

¿QUÉ ES EL CORDYCEPS EN “THE LAST OF US”?

En el universo de “The Last of Us” la humanidad está al borde de la extinción (ergo, el título que se traduce “Los últimos de nosotros”), debido a un hongo mutante llamado Cordyceps. El efecto que tuvo en las personas es similar al de otros apocalipsis zombis en franquicias como “Resident Evil”.

FORMAS DE CONTAGIO DEL CORDYCEPS

Al igual que los ejemplos previamente mencionados, la forma de transmisión también es por mordida. Sin embargo, Naughty Dog sumó dos alternativas más: rasguños e inhalación de una alta concentración de esporas, por lo que suelen utilizar máscaras de gas, sobre todo al ingresar a lugares cerrados.

Mordidas

Rasguños

Inhalación de una alta concentración de esporas.

Este organismo se hospeda en el cuerpo humano, donde empieza a reproducirse e ir consumiéndolo. Dependiendo de cuánto tiempo haya transcurrido el contagio, la manifestación en los infectados será diferente, resultando en varios tipos.

LAS CATEGORÍAS DE INFECTADOS EN “THE LAST OF US”?

1. Corredores (Runners)

Propósito: Infectar y devorar

Infectar y devorar Cómo matarlos: Fácil de eliminar por la espalda

Aquellos que acaban de ser infectados recientemente, son conocidos como Corredores o Runners. Al igual que el resto de los tipos, son violentos y atacan a los humanos. Se caracterizan por todavía tener capacidad de visión, pues el hongo no ha llegado a proliferar tanto.

Por eso mismo, también son fáciles de matar, como a cualquier otro humano, con un cuchillo en la cabeza desde atrás o con un balazo. Sin embargo, si atacan en horda, serán más complicados de vencer.

En "The Last of Us", los Corredores son los menos letales de los infectados, porque son fáciles de matar (Foto: Naughty Dog)

2. Acechadores (Stalkers)

Propósito: Infectar y devorar

Infectar y devorar Cómo matarlos: Un balazo en la cabeza

Los Acechadores o Stalker son la siguiente etapa en la infección. Tienen la capacidad de esconderse, planear, seguir y atacar a sus víctimas. Son sigilosos y sabrán embestir en el momento preciso.

Todavía cuentan con visión, aunque está ligeramente comprometida. Sus cabezas y cuerpos están ligeramente más cubiertos por el hongo, lo que los hace un poco más difíciles de matar.

3. Chasqueadores (Clicker)

Propósito: Infectar y devorar

Infectar y devorar Cómo matarlos: Bombas molotov

Los Chasqueadores o Clickers suelen presentarse después de un año de infección. Se caracterizan por haber perdido toda visión, pero utilizan un mecanismo de geolocalización que es mucho más eficiente y exacto, detectando cualquier sonido.

Su exterior está mucho más protegido y usar balas revelará tu ubicación, por lo que suelen utilizarse bombas molotov para atacarlos y derretirlos. Asimismo, pueden usarse señuelos para desorientarlos. Suelen estar inactivos hasta que detectan un sonido que los estimula.

4. Hinchados (Bloaters)

Propósito: Asesinar

Asesinar Cómo matarlos: Varios disparos a los puntos blandos

Los Hinchados o Bloater son uno de los más peligrosos y letales del universo de “The Last of Us” (sobre todo en la primera versión del juego). Su infección es mucho más avanzada, por lo que son extremadamente fuertes y resistentes.

Tienen una armadura biológica que contiene bolsas con peligrosas esporas que pueden lanzar. Las balas casi no les harán daño, a menos que se dispare en repetidas ocasiones a los puntos blandos.

En "The Last of Us", los Hinchados son muy peligrosos de cerca, porque son extremadamente fuertes y difíciles de matar (Foto: Naughty Dog)

5. Tambaleantes (Shamblers)

Propósito: Asesinar

Asesinar Cómo matarlos: Trampas a distancias y bombas Molotov

Los Tambaleantes o Shamblers aparecieron con la segunda versión de “The Last of Us”, por lo que no sabemos si formarán parte de la primera temporada de la serie.

Se trata de una extraña mutación que ha cubierto todo el cuerpo de la persona, similar a la fase cuatro. Como no pueden morder, su técnica consiste en liberar un gas tóxico. Incluso cuando explotarán liberando sus esporas venenosas.