“The Last of Us” consiste en un universo muy complejo, el cual fue creado por Naughty Dog para su famoso videojuego. Hay muchas facciones involucradas y diferentes formas de vivir en medio del apocalipsis zombi. En el episodio 3 que se estrenó hace poco, no solo pudimos conocer la historia de amor de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), sino que también se dio un dato importante acerca de la Zona de Cuarentena de Baltimore.

Desde el primer capítulo de la serie de HBO Max, pudimos ver en qué consiste una Zona de Cuarentena (ZC o QZ en inglés), pues Joel (Pedro Pascal) y Tess (Anna Torv) vivían en la ciudad fortificada de Boston.

Sin embargo, esta no es la única que existe en Estados Unidos, ya que, después del brote de Cordyceps, FEDRA se encargó de construir varios lugares.

En el episodio 3, Frank menciona que la Zona de Cuarentena ubicada en la ciudad de Baltimore había “desaparecido”, pero no se menciona qué es lo que sucedió realmente. Aquí te lo explicamos.

LO QUE PASÓ EN LA ZONA DE CUARENTENA DE BALTIMORE DE “THE LAST OF US”

En la serie de “The Last of Us”, se menciona que la Zona de Cuarentena ubicada en Baltimore, Maryland, ya no existía. Aunque no se especifica exactamente qué sucedió y en el videojuego tampoco hay una explicación, el destino de otros ZC nos podrían dar una idea.

Originalmente, FEDRA era quien controlaba todas las ZC de Estados Unidos. Sin embargo, con el paso de los años, otras agrupaciones obtuvieron el control de algunas de ellas. Por ejemplo, la que estaba ubicada en Seattle fue tomada por WLF y los Serafitas, mientras que Pittsburgh es dirigida por Cazadores.

En el caso de la Zona de Cuarentena de Baltimore, no se menciona qué sucedió con ella, pero considerando que ya no está en funcionamiento, solo puede haber dos opciones.

La Zona de Cuarentena de Boston apareció en el episodio 1 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

Rebelión contra FEDRA

La primera es que hubo un levantamiento por parte de la población (probablemente con ayuda de las Luciérnagas). Esto fue algo común en diversas ciudades, pues la escasez de alimentos y recursos causó mucho descontento en la gente, quienes se rebelaron contra FEDRA. Dado que Frank menciona que “desapareció”, puede significar que ahora está completamente abandonada o ha sido tomada por grupos violentos como los Cazadores, lo que ha hecho huir a personas como él que no podrían sobrevivir con sus requerimientos.

Propagación de la Infección

La segunda alternativa es menos recurrente en las Zonas de Cuarentena, pero si hay un caso previo de una inhabilitación de ZC por infección. En los videojuegos, Ellie menciona en su diario que hay miles de infectados dentro de la ciudad resguardada en Las Vegas, lo que significa que, de alguna forma, se coló el hongo y empezó a esparcirse descontroladamente.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS DE CUARENTENAS QUE SE CONOCEN?

En la serie de “The Last of Us”:

Boston: bajo el control de FEDRA Baltimore: abandonada Atlanta: bajo el control de FEDRA y con fábricas de producción

En el videojuego de “The Last of Us”: